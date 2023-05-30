美國荷里活灘傳槍聲歡樂氣氛瞬變　傷者增至9人　民眾尖叫狂奔

美東當地時間5月29日傍晚，佛羅里達州海灘木板路驚傳槍響，至少有9人中彈，其中包括4名未成年人。警方已逮捕1名嫌犯、1人在逃。由於當天是美國的國定假日，海灘擠滿人潮。傳出槍響時，大批民眾也立刻驚慌逃竄。



綜合外媒報道，這起事件發生在佛羅里達州的荷里活海灘（Hollywood Beach），當地警方在記者會指出，5月29日傍晚約6點40分左右，兩組人馬在海灘發生衝突，進而引發槍擊案件。其中1名嫌犯已經遭到警方逮捕，另有1人在逃。目前9名傷者中，有4人未成年，年紀最小的傷者為1歲幼童。5名成人的年齡介於25歲至65歲之間，其中1人需接受手術治療，另外8人情況穩定。

不少在場拍攝槍擊後狀況並上載至互聯網：（按圖了解）

+ 3

從該區域的監視器直播畫面，可以看出在場的遊客聽到槍聲後，立刻試圖逃離現場，或是尋找掩護。一名目擊者透露，他聽到3聲槍響後，隨即看到大批民眾高聲尖叫、拔腿狂奔。另一名目擊者指出，他看到有人在幫一名倒地的年輕男子止血。另外還有一名女子腳部受傷。

當地警方目前仍在荷里活海灘持續進行調查，並呼籲民眾避免行經槍擊案發生的區域。當地市長萊維（ Josh Levy）則感謝好心人士、警方和醫護人員的幫忙，讓中彈傷者得以及時接受治療。

相關圖輯：警察第一視角：8槍終結美國校園槍擊案 隨身Cam影片曝驚險過程

+ 28

延伸閱讀：

雞蛋丟去微波！她看抖音學煮菜 下秒爆炸「半張臉慘掛彩」

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】