克里米亞頻遇襲　美媒：普京面臨失去旗艦海軍樞紐風險

俄羅斯黑海艦隊以克里米亞為基地240年，現因烏克蘭加大對這座半島的攻擊力度，俄羅斯面臨失去這個旗艦海軍樞紐的風險。



彭博社報道，俄羅斯總統普京在將近10年前吞併烏克蘭克里米亞半島（Crimean Peninsula），目的是在基輔日益向美歐靠攏之際，把黑海艦隊部署在這片海域。黑海艦隊的總部就設在克里米亞的塞瓦斯托波爾海軍基地。

但自俄羅斯入侵烏克蘭後，基輔持續襲擊克里米亞正迫使普京把黑海艦隊轉移到遠離危險的地方。

莫斯科戰略與技術分析中心主任普霍夫（Ruslan Pukhov）說：「對俄羅斯軍艦來說，克里米亞港口已不再安全。」 他還說，烏克蘭「基本上已將黑海艦隊趕出克里米亞」。

2023年9月22日，烏克蘭以導彈襲擊位於克里米亞的俄羅斯黑海艦隊司令部，圖為現場冒煙的衛星圖像（PLANET LABS PBC/Handout via REUTERS）

烏克蘭總統澤連斯基10月24日說，俄羅斯艦隊「再也無法在黑海西部海域執行任務」，稱這是烏克蘭的「歷史性成就」。雖然烏克蘭軍隊尚未全面掌握克里米亞和那片海域的開火控制權，但他說：「我們一定會成功。這只是時間問題。」

烏克蘭星期二（12月26日）進行了最新的一次巡航導彈襲擊，摧毀停在克里米亞東部費奧多西亞鎮（Feodosia/ Theodosia）的一艘大型俄羅斯登陸艦。

烏克蘭海軍12月28日報告，6艘俄羅斯軍艦正在黑海執行任務，但它指責莫斯科關閉了顯示軍艦位置的應答器。

自稱進行開源情報監察的社交媒體賬號OSINTdefender於2023年12月26日稱，烏克蘭軍方自稱在克里米亞黑海沿岸的費奧多西亞鎮（Feodosia/ Theodosia）港口時已將俄羅斯登陸艦「新切爾卡斯克」號（Novocherkassk）擊沉。

根據烏克蘭武裝部隊和開源情報防務分析網站（Oryx）的獨立評估，自普京於2022年2月下令全面入侵烏克蘭以來，俄羅斯共損失至少20艘船艦，包括多艘戰艦、一艘潛艇和一艘登陸艇。

事實證明烏軍襲擊克里米亞的行動奏效，幫助基輔打破克里姆林宮阻止它通過黑海出口糧食的努力。自8月至今，烏克蘭通過黑海出口了1000萬噸商品，其中大部分是穀物。

本文獲《聯合早報》授權轉載

