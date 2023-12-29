外媒：阿根廷總統正式去信習近平普京　拒絕加入金磚國家

阿根廷新聞網站Infobae於12月29日報道，阿根廷總統米萊（Javier Milei）正式去信中國國家主席習近平及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），拒絕加入金磚國家（BRICS）的邀請。



報道稱，米萊幾天前向習近平和普京發出正式信函，表明阿根廷退出加入金磚國家多邊機制。

米萊也有向巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）、印度總理莫迪（Narendra Modi）和南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）告知這一決定。

原定1月正式加入

阿根廷原定在2024年1月成為金磚一員，在2023年8月於南非舉行的金磚國家峰會上，南非總統拉馬福薩宣布金磚國家會邀請6個國家成為新成員，會員資格自2024年1月1日起生效，阿根廷是6國之一。時任阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernandez）8月時回應指，加入金磚國家是很好的機會。

轉捩點出現於阿根廷11月19日舉行總統選舉次輪投票後，極右翼的米萊（Javier Milei）成為當選總統，意味阿根廷變天。

阿根廷極右翼自由前進黨（LA）代表米萊（Javier Milei）當選總統，勝出2023年11月19日舉行的大選（REUTERS）

新外長蒙迪諾（Diana Mondino）早在上任前的11月底開始預告，阿根廷不會加入金磚國家。蒙迪諾11月29日在社交網站X（前稱Twitter）發文指「阿根廷不會加入金磚國家。」據俄衛網報道，她又在11月30日早些時候向Infobae新聞門戶網站表示，阿根廷無法繳納加入金磚國家新開發銀行的費用。

在12月1日舉行的中國外交部例行記者會上，外交部發言人汪文斌回應傳媒提問時稱，金磚合作機制是新興市場國家和發展中國家加強團結合作、維護共同利益的重要平台，也是一個開放的平台，中方歡迎任何有意願的國家成為金磚大家庭的一員。