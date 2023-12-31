英國脫歐過渡期滿3周年　民調：多數受訪者認脫歐不利國家

英國脫歐（Brexit）過渡期結束12月31日滿3周年。英國奧皮紐姆諮詢公司（Opinium）對2,000多名選民調查發現，當中大多數人現認為脫歐對英國經濟不利，推高零售價、窒礙政府控制移民。



《衛報》30日引述民調結果稱，35%受訪者認為脫歐對自身財務狀況不利，僅10%認為自己的財務狀況得益於脫歐；47%受訪者認為脫歐不利國家醫療服務體系（NHS），僅9%人認為有所幫助。

脫歐公投舉行至今已7年半。報道指，本次民調僅22%受訪者認同脫歐英國整體有利，顯示多數英國民眾認為脫歐是一場失敗。另外，共7%受訪者認為脫歐有助壓低零售價，認為脫歐加劇通脹和生活成本的則高達63%。

圖為英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）2023年12月16日訪問意大利期間，在羅馬出席活動。（Reuters）

Opinium政策及公共事務主管克勞奇（James Crouch）稱，「公眾對政府處理脫歐的手法持續不滿，即使在之前認為脫歐後會有潛在好處的領域，也存在明顯缺陷」。

曼徹斯特大學政治學教授福特（Robert Ford）指，對脫歐的負面看法有可能影響大選選情，但「選民注意力已明顯轉移」至其他問題，預料不會如上兩次大選般起直接作用。

他表示，「英國經已完成脫歐，但政體並未因而暢通無阻，其他麻煩只會加深。許多支持保守黨實施改革的選民現在看來相信，要驅逐保守黨才能實現變革。」