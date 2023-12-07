英國吸納移民「挑肥揀瘦」　長遠或自傷經濟？

英國政府日前宣布收緊移民政策，目標是削減30萬淨移民人數。內政大臣祁湛明（James Cleverly）指移民政策必需是公平、合作和可持續；首相辛偉誠（Rishi Sunak）亦稱，有需要制止移民制度被濫用的問題。

惟這些措施到底對英國經濟有甚麼影響？英國廣播公司（BBC）認為影響深遠，而且政府仍未兌現減少經濟倚賴外籍工人的長遠承諾。



報道提到，假如每年英國減少30萬名勞工，雖然只佔全國勞工數目不足1%，惟當地勞工在未來數年可能減少，這意味政府稅收、借貸及退休金的支援都會有影響。

英國在2010年的基本人口統計中，平均每三名勞工就對應一名長者，而在未來數十年之後，這個比例就會變成二比一，與1901年的十比一相差甚遠，同時反映倚賴打工人士收入以支援退休人士的稅制變化。

誠然，移民大量湧入對衛生及教育的開支有即時壓力，而且他們假如全數定居英國，亦對人口老化的社會亦有長遠影響，因此政府今次削減淨移民的主要目標，都是向勞工及留學生的家屬「開刀」。

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英國脫歐後，來自歐盟成員國的淨移民雖然是正數，但與非歐盟的人數有明顯差距，全因政府過往向印度、尼日利亞、津巴布韋、加納、孟加拉的人士的衛生人員招手，並容許他們攜眷赴英，以彌補當地及歐盟勞工的人手不足情況。

與此同時，政府為海外留學生提供畢業後可留在英國兩年的途徑，一方面留住人才，同時他們支付的學費為大學帶來可觀利潤。大約43%的留學生是來自印度。

有慈善組織指出，數以萬計的非歐盟勞工在英國工作，令當地的社福制度免受崩潰；留學生的增加不單止變相補貼年輕英國人，亦為當地各大城鎮帶來增長機會。

英國新冠肺炎疫情：圖為2021年12月4日，英國政府在貝爾法斯特一間消防局內設置臨時新冠疫苗接種中心，一名護士正處理輝瑞新冠疫苗，準備為到訪中心的民眾接種。（Reuters）

英國政府當然可培訓本地工人或推動部份沒有從事經濟活動的人重投社會，勞工不足問題理應可迎刃而解，而且亦是過去15年來不同政府的優先政策，惟問題始終未有解決，更在疫情期間惡化。

政府多次承認，英國仍需繼續倚賴外籍護理人員，而且當局對國民保健服務（NHS）職工計劃的撥款嚴重不足，令本土勞工長期缺人難題無法解決。