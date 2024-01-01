新年2024・美國｜紐約時報廣場跨年倒數　水晶球璀璨繽紛迎新年

紐約時報廣場跨年活動現場人潮如鰂，民眾站在從天而降的大量彩紙，以及徐徐落下的水晶球中感受喜慶氣氛。



在紐約除夕倒數活動中，最出名、最好看的莫過於時報廣場的水晶球降落儀式。

當時鐘倒數至12月31日的晚上11時59分時，能容納數十萬人的廣場現場便陷入靜謐，隨着60下的倒數計時讀秒，閃亮的水晶球緩緩下降，象徵舊年份的時間流逝以及踏入新一年。當水晶球最終下降到地面時，新的一年便被宣告來臨。與此同時現場煙花綻放，全場歡呼，人人都向身邊人送上祝福。

2024年進行現場表現者包括Flo Rida、Paul Anka、Megan Thee Stallion等十名藝人或團體。中美友好協會（SAFA）將會帶來中國舞蹈「五糧和諧 乾杯2024」。

歌手Flo Rida除將演唱幾首熱門歌曲外，還會利用跨年的場合全球首發他的新歌《OMG》，而Paul Anka則會在當今全球多處有戰亂的背景下演唱約翰連儂（John Lennon）的反戰歌曲《Imagine》，這首歌也是時報廣場年夜前最後時刻的保留曲目。

圖為加拿大和美國唱作人Paul Anka出席2023年12月27日在美國紐約時代廣場舉行的慶祝水晶球新設計特別發布會。（Reuters）

使用時間球顯示特定時間點的傳統，始於1833年的英國格林威治皇家天文台（Royal Observatory, Greenwich），時報廣場的水晶球則是將其計時功能延展成一種儀式性的表現。