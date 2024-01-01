愛潑斯坦案數百份密封文件將公布　克林頓代號「無名氏36」

因「朋友圈」包括美國前總統特朗普（Donald Trump）、克林頓（Bill Clinton）和英國的安德魯王子（Prince Andrew）等權貴名流，加之此後在監獄中「離奇自殺」，「戀童癖億萬富豪」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）涉及的案件始終引人關注。



本文獲《觀察者網》授權轉載；撰文：熊超然



據美國廣播公司（ABC）當地時間12月31日報道，美國紐約地區法院法官普雷斯卡（Loretta Preska）已下令，在2024年年初公開數百份密封的法庭文件，其中包括揭露上百名與愛潑斯坦有關聯的人物身份。更重要的是，包括克林頓和安德魯王子在內的數名知名人士預計將出現在文件中。ABC根據法庭記錄了解到，克林頓被定名為「John Doe 36」（意為無名氏36，John Doe泛指男性無名氏，Jane Doe泛指女性無名氏），在50多份經過編輯的文件中被提及。

報道稱，這些文件源於2015年的一宗民事訴訟，美國女子朱弗雷（Virginia Giuffre）控告愛潑斯坦前女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell），涉嫌在英國幫愛潑斯坦招募、培養和虐待女性提供便利，並使之遭受性虐待，與英國安德魯王子等幾位名人發生性關係。對此，安德魯王子全盤否認此事，該案目前也已達成和解。

據報道，這些文件中出現的大多數知名人士，都已經在某種程度上與愛潑斯坦有所關聯——有的人存在受到不當行為指控、有的人為愛潑斯坦工作、有的人乘坐他的飛機或拜訪過他的家。甚至，其中一些人在2021年馬克斯韋爾的刑事審判中被提及過。

據悉，這些文件的公布日期為2024年1月1日，而由於新年假期的原因，也可能會在1月2日公布。在將公布的數百份文件中，預計共有150多人的身份將被確認。這些文件或將揭露更多關於愛潑斯坦在紐約州、新墨西哥州（New Mexico）、美屬維爾京群島（United States Virgin Islands）以及其他地方組織性交易的情況。

涉性販運英國名媛馬克斯韋爾2020年7月2日被捕。圖為她2021年12月1日於紐約曼哈頓聯邦法院門外發言。（Reuters）

根據法官普雷斯卡制定的程序，在決定是否公開文件之前，這些待確認身份的「無名氏們」的律師都可以預覽包含其名字的法庭文件。每個人都有機會為保密記錄辯護。據報道，此前克林頓的法律團隊在審查這些內容後，沒有對這些文件的公布提出任何反對意見。對此，克林頓的發言人拒絕就此事發表評論。

ABC稱，儘管朱弗雷針對馬克斯韋爾和安德魯王子的指控，在全球範圍內得到廣泛報道，但她並沒有指控克林頓有不當行為，也沒有迹象表明密封的文件中包含克林頓存在非法行為的證據。

不過，朱弗雷稱，她在愛潑斯坦位於加勒比海的私人島嶼上曾見過克林頓，這說法在訴訟中成為一個有爭議的議題，該訴訟已於2017年達成和解。當時，馬克斯韋爾辯稱，克林頓從未去過這座名叫小聖詹姆斯島（Little St. James，暫譯）的島嶼，並指責朱弗雷的說法是憑空捏造的。

愛潑斯坦的一名飛機飛行員記錄的個人飛行日誌顯示，2002年和2003年，克林頓及其隨行人員曾多次乘坐愛潑斯坦的大型噴氣式飛機飛往巴黎、曼谷和汶萊等國際目的地。這些日誌在針對愛潑斯坦的幾起訴訟中被揭露出來，但現有記錄中沒有一項包括克林頓前往愛潑斯坦私人島嶼的記錄。

在愛潑斯坦於2019年因涉嫌未成年人性交易罪被捕後，克林頓的發言人曾在一份聲明中表示，這位美國前總統對愛潑斯坦的罪行「一無所知」，「他已經十多年沒和愛潑斯坦說過話了」。聲明還說，「（克林頓）也從未去過小聖詹姆斯島、愛潑斯坦位於新墨西哥州的牧場或位於佛羅里達州（Florida）的住所」。

英國王室：安德魯王子2022年12月在英格蘭出席聖誕活動（Getty）

ABC稱，即將公布的法庭文件是自2018年《邁阿密先驅報》（Miami Herald）介入獲取這些文件記錄以來，該案件的第八輪，也可能是最後一輪公開。此前公開的文件包括馬克斯韋爾和朱弗雷的多份證詞，以及宣誓保證過、但未經證實的指控。對於這些指控，馬克斯韋爾予以否認，朱弗雷指認的所有知名人士也都否認。

作為知名的美國金融家，愛潑斯坦十幾年前曾因性侵數十位少女而成為被記錄在冊的性罪犯，並聲名狼藉。2019年7月6日，愛潑斯坦在紐約再次被捕，他被控一項未成年人性交易罪，一項未成年人性交易共謀罪。如果這兩項指控都成立，他可能會被判處最多45年的監禁。

然而，在當地時間2019年8月10日早上6點半，愛潑斯坦被發現在紐約大都會懲教中心的特別牢房裏失去意識，並被送往附近的醫院搶救，約一個小時後宣告不治。當時，獄方稱死因是上吊，「疑似自殺」，但沒有透露更多細節。

2023年6月27日，美國司法部督察長辦公室公布有關愛潑斯坦在獄中自殺的調查結果，調查此案件的美國司法部監察長霍羅威茨（Michael Horowitz）稱，沒有迹象表明該案存在謀殺，為美國聯邦監獄管理局的疏忽和不當行為導致愛潑斯坦在監獄自殺成功，駁斥圍繞這宗引人注目的死亡事件的陰謀論。