戰爭進入新階段　以色列將從加沙撤出部份軍隊

一名以色列官員說，以色列將從加沙撤出部份軍隊，轉而對巴勒斯坦極端組織哈馬斯採取更有針對性的行動，並讓部分預備役軍人重返工作崗位，以推動經濟發展，為以哈長期戰爭做準備。



路透社星期一（1月1日）報道，由於以色列此前已多次誓言，只會在殲滅哈馬斯後止戰，即便戰爭須耗時數月或更久。因此，這名知情官員也重申了相關論述，稱部分被撤走的以軍將準備在黎巴嫩開闢第二戰場。

知情官員說，他們計劃分三個主要階段發動戰爭。第一階段是發動猛烈炮擊，為地面部隊清理通道，並鼓勵平民撤離。第二階段是自去年10月27日發起的入侵行動。目前，以軍已成功控制了加沙大部分地區，準備進入戰爭第三階段。

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知情官員補充稱：「這至少需要六個月的時間，其中包括針對恐怖分子的密集掃蕩任務。」

以色列為發動以哈戰爭徵召了30萬名預備役軍人，約佔勞動力的10%至15%。部分預備役軍人將很快被遣散，剩約20萬至25萬人維持服役。知情官員說，當局撤走預備役軍人的目的是為了「重振以色列經濟」。

官員還說，從加沙南部撤出的部分軍人將準備調派到北部與黎巴嫩接壤的邊境地區，與黎巴嫩真主黨武裝分子戰鬥。

官員說：「黎巴嫩前線的局勢不能再繼續下去了。未來六個月是一個關鍵時刻。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

