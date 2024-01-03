哈佛大學校長涉抄襲論文、捲反猶主義爭端　決定辭職

美國多間傳媒1月2日報道，哈佛大學校長蓋伊（Claudine Gay）捲入抄襲醜聞而下台。



美國CNBC頻道指，哈佛大學學生報《哈佛深紅報》（Harvard Crimson）及《波士頓環球報》（Boston Globe）引述消息人士披露有關消息。

蓋伊被指沒有在自己的論文中妥善引用來源，以及在處理校內應對以巴戰爭的手法而惹來外界批評，因此一直面對辭職壓力。

上月5日，蓋伊與麻省理工學院和賓夕法尼亞大學的校長一起在國會作證，就以色列-加沙戰爭爆發後，各自校園對反猶太主義指控的處理。在他們作證後，70多名美國議員簽署了一封回應信，要求總統下台。賓州大學校長先於12月9日辭職。蓋伊後來為她的回答道歉，但一直受到政客及猶太裔企業家狙擊，要脅停止對哈佛大學捐款。

蓋伊是首位領導哈佛大學的黑人，是海地移民後代，是第一位黑人和第二位女性領導常春藤盟校。惟上任不久已陷反猶太主義爭議，只有六個月就下台。她在聲明中表示，辭職不是一個容易的決定，並一直期望與大家合作推動大學數百年來的學術領導地位，不過經過商討後，自己為了大學的利益而辭去校長一職。