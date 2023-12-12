哈佛等三大校長遭政商界「迫宮」：美國反猶爭議席捲頂尖學府

以巴衝突未止，以色列對加沙報復式轟炸越兩個月，大量巴勒斯坦平民死亡，美國社會對於以色列軍事行動取態兩極化，反猶太情緒升溫，頂尖的大學校園也不例外，爭議已更牽連到大學管理層。



哈佛大學、賓夕法尼亞大學和麻省理工學院三間世上最頂尖大學的校長們坐在一張見證桌前，就關於校園反猶太主義聽證會作證；三位校長均為女性，一位是黑人、一位是猶太人；其中一位已被迫下台，其餘二人的位置恐也將岌岌可危......



賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）校長馬吉爾（Liz Magill）、哈佛大學校長蓋伊（Claudine Gay）、麻省理工學院校長科恩布魯斯（Sally Kornbluth）在上周的聽證會上，就猶太社區批評學院未有保護猶太人學生，容許校園出現反以色列示威等接受質詢。

就着三間頂尖學府處理反猶太主義問題的聽證會上，共和黨眾議員、特朗普支持者Elise Stefanik向三位校長嚴辭質詢。（Reuters）

共和黨眾議員、特朗普支持者Elise Stefanik向三位校長提出其中一條問題是，大學校園有學生高呼「intifada」，也即是阿拉伯語中的起義，使很多猶太學生都理解為對付自己的暴力行為。「呼籲對猶太人進行種族滅絕是否違反了哈佛關於霸凌和騷擾的規定？是還是不是？」

哈佛校長蓋伊回答說：「有可能，要視乎具體情況而定」。賓夕法尼亞大學校長馬吉爾則表示：如果是有針對性的、嚴重的、普遍的，那就是騷擾。」她其後承認需檢討學校政策，同時認為任何呼籲對猶太人進行種族滅絕都屬騷擾或恐嚇。

校長們模棱兩可的答案繼而成為兩黨議員狙擊的話柄。至周六，馬吉爾（Liz Magill）宣布辭職，大學聲明未有交代她的辭職原因。早前一直支持馬吉爾的大學董事會主席卜克（Scott Bok）隨後也宣布請辭。周日，哈佛校長則獲500名教職員聲援，簽署了一份請願書敦促「以最強烈的措辭」來「抵制與哈佛對學術自由的承諾相悖的政治壓力」。

12月5日，三間大學校長於華盛頓出席眾議院教育與勞動力委員會的聽證會。(Reuters)

國會共74名議員致函要求立即解除三人的校長職務，指摘是他們「完全缺乏道德清晰度，並表現出有問題的雙重標準和對猶太社區的非人化思維。」

馬吉爾在三人之中所面臨的批評則最為嚴厲，一位主要捐助者則表示他將取消對該校華頓商學院（Wharton School of Business）的1億美元捐款，相信這也是她被迫下台的主因之一。Elise Stefanik在馬吉爾請辭後，在x上發貼文指「一個下台，還有兩個」，更誓言共和黨將對各大高等學府展開反猶太主義調查。

馬吉爾在三人之中所面臨的批評則最為嚴厲，賓州民主黨州長夏皮洛稱其在國會的表現「極其可恥」。(Reuters)

猶太裔政商巨人接連施壓

隨着以巴衝突持續，美國國內左翼反對以色列政府的聲音越大，美國全國高等院校亦有出現反以色列、支持巴勒斯坦的活動及示威，反猶太主義升溫，亦有發生針對猶太人的惡意事件。在許多爭取巴勒斯坦主權和人權的校園集會上，示威者使用了巴人的標語：「從河流到海洋，巴勒斯坦將獲得自由。」，但被猶太學生視為消滅以色列國的威嚇字句。

在部分大學校園，有支持巴人的宣傳單張寫上「榮耀歸於我們的烈士」，猶太學生認為這是對哈馬斯殺害猶太平民的表揚，這些也被猶太學生視為仇恨、煽動暴力的行為。亦有一些支持巴勒斯坦人的抗議活動演變成反猶太人集會，抗議者對着一班猶太學生敲打門窗，指着猶太學生高喊，令部分猶太人學生對人身安全感到焦慮。

而這些頂尖大學在維護言論自由與打擊種族仇恨之間的處理，似乎得不到太大認可，包括政商圈裏具影響力的的猶太裔。其中，猶太人大屠殺受害人之孫、輝瑞公司行政總裁艾伯樂（Albert Bourla）稱校長們的證詞是「美國學術界歷史上最卑鄙的時刻之一」。出身自猶太家庭的Facebook前高層桑德伯格（Sheryl Sandberg）質疑，為什麼致力於婦女權利的大學機構在哈馬斯襲擊者將強姦作為戰爭武器的證據出現時，卻遲遲未有讉責。

華爾街一些最有權勢的人物如億萬富豪阿克曼（Bill Ackman）、阿波羅全球管理公司聯合創始人羅文（Marc Rowan）等，在聽證會前就已經為罷免馬吉爾和蓋伊兩位校長發起了數周的運動。他們利用公開信、在華盛頓的人脈、和新聞界的長期關係，以及最有威懾力的手段——要脅停止捐款，要求校長接受公開質詢，以至下台。

12月7日，哈佛大學校園上空出現「哈佛恨猶太人」的橫幅。(Getty)

反猶主義怒火中燒 保守派把握時機

長年以來，共和黨人一直在攻擊國內的精英大學，指高等教育的左翼傾向「不僅是錯誤的，更是危險的」。近年，今次捲入風波的三間大學均曾對一些左翼不滿的言論或行為作出懲罰或審查，共和黨人指摘校方雙重標準，例如2019年哈佛大學撤銷了黑人法學教授沙利文（Ronald S. Sullivan Jr.）的教職，因他加入了荷里活前製片人韋恩斯坦（Harvey Weinstein）的律師團隊。2021 年，麻省理工學院取消了著名地球物理學家阿博特（Dorian Abbot）的科學講座計畫，原因是他曾批評平權法案。這些都被理解是左翼的「政治正確」。

因此，對共和黨人來說，近期反猶主義升溫以及部份學術領袖的怯懦反應，為他們提供了一個苦尋多時的良機，藉此扭轉政治劇本。北卡羅來納州共和黨眾議員弗吉尼亞·福克斯(Virginia Foxx) 在聽證會上指摘，大學文化縱容機構性反猶太主義（Institutional antisemitism）：「激進左翼基於種族的意識形態所固有的嚴重危險。」

事實上，不單只是共和黨，在猶太金主及他們強大的政治影響力之下，許多民主黨人也加入了評擊大學的行列。白宮發言人譴責了三位大學校長，賓夕法尼亞州州長夏皮羅（Josh Shapiro）等其他民主黨官員也附和相關的批評觀點，並要求解僱馬吉爾。部份自由主義傾向的著名商界領袖也表示，「他們沒有理解到國內高等教育到底出了什麼事」。

佛州州長德桑蒂斯最近不斷攻擊佛羅里達公立大學的多元化項目和左翼種族主義理論教學，贏得了保守派的追捧。(Getty)

共和黨亦勢利用反猶主義爭議，進一步限制及削減對公立大學的資助，尤其是在共和黨主導州議會的地方。共和黨總統候選人之一、佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）不斷攻擊佛羅里達公立大學的多元化項目和左翼種族主義理論教學，贏得了保守派的追捧。

鑑於明年美國大選，兩黨政客必然會利用以巴衝突借題發揮，相信圍繞常春藤頂尖學府、猶太政治金主及共和黨之間矛盾亦將會被放大，作為知識堡壘的一眾美國大學再迎來風高浪急的時刻。