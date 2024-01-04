埃塞俄比亞將帶頭承認索馬里蘭獨立　紅海另一岸再起爭霸？

在紅海航運受阻之際，人們的目光都聚焦在胡塞武裝組織（Houthis）所在的也門一岸。然而，在美國、伊朗軍艦都聚首此關鍵航道之時，紅海和亞丁灣的非洲岸上也出現了地緣政治的風起雲湧。

埃塞俄比亞的出海大計

1月1日，新年伊始，在全球人口最多的內陸國家埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴（Addis Ababa），埃國總理艾哈邁德（Abiy Ahmed）與1991年自行宣布從索馬里（Somalia）獨立開去的索馬里蘭（Somaliland）總統阿卜迪（Muse Bihi Abdi）簽署租借港口的諒解備忘錄，為埃塞俄比亞打開了出口海。

根據初步協議，索馬里蘭將會向埃塞俄比亞租出其直臨亞丁灣的柏塔拉港（Berbera）長達20公里的海岸，作為海軍和商務用途。索馬里蘭政府將會得到埃塞俄比亞航空公司的股份。根據阿卜迪在亞的斯亞貝巴的說法，埃爾俄比亞也會正式承認索馬里蘭的國家地位。

若然屬實，這將是全世界第一個承認索馬里蘭獨立地位的國家。（按：台灣在索馬里蘭設有台灣代表處，台方外交部門網站亦以國家定位索馬里蘭，有人認為這已算是承認了索馬里蘭獨立。）

2017年的索馬里權力分布圖，索馬里蘭（Somaliland）已自行宣布獨立，邦特蘭（Puntland）亦屬自治地區；南部不少地區都在政府控制範圍之外。（Wikimedia Commons）

去年下旬以來，曾因同厄立特里亞（Eritrea）和解而得諾貝爾和平獎的埃國總理艾哈邁德，開始大談埃塞俄比亞近1.3億人不應被鎖在內陸，誓言無論如何也要為埃塞俄比亞打開出海口，甚至不惜為此使用武力。

厄立特里亞1991年才從埃塞俄比亞獨立開去，此前一直是埃國的港口所在，兩國在艾哈邁德上台前長期對立，邊境處時有衝突。到了2020年，艾哈邁德當局對與厄立特里亞接壤的提格雷（Tigray）地區發動戰爭，由於提格雷族2018年前長期主導埃塞俄比亞國家政府，與厄立特里亞交惡，厄軍此時也與艾哈邁德站在同一陣線圍攻提格雷。

但到2022年底，提格雷不敵政府軍而屈辱求和。厄立特里亞在此事上對艾哈邁德再無價值。後者重提「出海大計」，就讓不少觀察者擔心埃塞俄比亞將會與幾乎全民皆兵的厄立特里亞大打出手。

〔以下：艾哈邁德上傳的簽約片段〕

這次埃塞俄比亞同索馬里蘭達成港口租用協議，可算是以和平手段達成了出海目標。艾哈邁德1月1日也高調宣布自己不必動用強制力，就為國人實現了進入紅海的夢想。

但事情恐怕不是如此簡單。

索馬里再添亂？

一方面，位於首都摩加迪沙（Mogadishu）的索馬里國家政府，當然不願看到法律上屬其國土一部份的索馬里蘭獲得其他國家承認。索馬里總統馬哈茂德（Hassan Sheikh Mohamud）1月2日就表明沒有人有權將索馬里的一部份分割出去，稱索馬里蘭同埃塞俄比亞達成的協議完全無效，並召回了索馬里駐埃塞俄比亞大使。

事實上，在2023年，長年處於戰亂和貧窮中的索馬里開始看到了曙光。

馬哈茂德2022年5月上台後，索馬里以新手段針對佔領國內大片土地的青年黨（Al-Shabaab）的反恐行動漸見成果。到2023年11月、12月，馬哈茂德為索馬里帶來了四個好消息。

1月2日，摩加迪沙（Mogadishu）有民眾上街抗議埃塞俄比亞同索馬里蘭的港口租借協議。（Reuters）

一是索馬里正式加入東非共同體（EAC）。二是聯合國安理會撤銷了1992年以來對索馬里的武器禁運。三是世界貨幣基金組織（IMF）同世界銀行為首的債權人公布對索馬里提供45億美元的債務減免。四是索馬里政府和索馬里蘭在鄰國吉布提（Djibouti）的中介中重新啟動化解分歧的談判。

這四個發展都為索馬里繼續有力反恐和推動國家興建打下了好幾支強心針。

然而，埃塞俄比亞和索馬里蘭私下達成的港口租借協議，明顯衝擊了索馬里和索馬里蘭之間才剛開展的談判。索馬里蘭方面已表明絕對不會接受索馬里對於這個協議的立場。這對於索馬里的統一又再造成障礙。

同時，埃塞俄比亞軍人也是在索馬里幫助反恐的非洲聯盟（AU）維持和平部隊的重要組成部份。索馬里和埃塞俄比亞之間的交惡，可能會破壞馬哈茂德反恐漸見成果的局面，使索馬里長年無法無天的亂狀更難解決，為紅海、蘇彝士運河的關鍵航道增添不穩定性。

索馬里總統馬哈茂德（Hassan Sheikh Mohamud）1月2日向國會發表講話。（Reuters）

阿聯酋插手紅海

另一方面，埃塞俄比亞同索馬里蘭的港口租借協議，更是紅海地緣政治和軍事角力的其中一個環節。

近年，阿聯酋一直希望在紅海航道建立自己的軍事和商業存在，與長期視紅海為自己後花園的沙特阿拉伯分庭抗禮。這裏的着力點從北到南，有埃及、蘇丹、厄立特里亞（厄利垂亞）、吉布提（地）和索馬里（利亞）——包括索馬里蘭和索馬里東北的半自治區邦特蘭（Puntland）。

埃及自己是區內大國，吉布提則有全球主要國家駐軍，兩者皆不是阿聯酋入手之地——2018年，吉布提更廢除了杜拜環球港務（DP World）在該國港口的一個特許經營協議。

紅海航道的關鍵位置。（Google Map）

其餘三國則在阿聯酋可以影響和經營的範圍。早在2018年，杜拜環球港務已自行同索馬里蘭當局達成4.5億美元的柏塔拉港投資協議。2022年12月，杜拜環球港務也跟邦特蘭達成了另一港口發展協議，而阿聯酋向來同邦特蘭的海警都有合作。如此，索馬里整條面對亞丁灣的海岸線，都有阿聯酋的勢力存在。

蘇丹則在2023年4月爆發了蘇丹武裝部隊（SAF）和快速支援部隊（RSF）之間的內戰。前者背後有埃及支持，後者背後則有阿聯酋支持。由於埃及自陷經濟危機，對於份屬政府軍的蘇丹武裝部隊愛莫能助，快速支援部隊在阿聯酋扶助之下已經佔了上風。如果蘇丹武裝部隊最終落敗，紅海上的蘇丹港將會落入親阿聯酋的快速支援部隊手上。

截至2023年11月1日的蘇丹內戰形勢。黃色為RSF，紅色為SAF。（Sudan War Monitor）

值得留意的是，快速支援部隊的領袖達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo）在1月1日埃塞俄比亞與索馬里蘭達成協議之時，正好身在埃塞首都亞的斯亞貝巴。分析指出，此協議其實是阿聯酋在紅海擴大勢力的計劃一部份——早在2018年，埃塞俄比亞已曾入股杜拜環球港務在索馬里蘭的港口投資，但最後未有成事。

針對厄立特里亞的切入點，似乎是埃塞俄比亞方面的野心。在2023年11月，對於當時埃塞俄比亞總理艾哈邁德進軍紅海的大計，厄立特里亞的一個半官方媒體就曾公開指責阿聯酋正在鼓勵埃塞俄比亞向厄立特里亞開戰，要求沙特介入主持公道。

這一次埃塞俄比亞同索馬里蘭達成港口租借協議之後，並不代表埃塞俄比亞同厄立特里亞的衝突不會重燃。如果租借協議得以落實，埃塞俄比亞有可能會在索馬里蘭柏塔拉港逐漸建成軍事基地，厄立特里亞對此不得不防。

由吉布提直通埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴（Addis Ababa）的鐵路網。（Wikimedia Commons）

對於夾在其中的吉布提，從商業利益上看，如果埃塞俄比亞真的能透過索馬里蘭打通出海貨運通道，如今佔了埃塞俄比亞國際貿易貨運量95%的吉布提將會成為一大輸家。

而眼見身處波斯灣的阿聯酋插入紅海和亞丁灣，沙特和埃及當然有感不滿－－前者本來在中東商務和航運業中早已啟動了與阿聯酋的激烈競爭（例如沙特2023年3月已成立利雅得航空同阿聯酋搶市場；2024年，沙特也將要求在其國內營運的外國企業將區域總部設在沙特境內）。

這一次埃塞俄比亞與索馬里蘭達成的港口租借協議，看似只是埃塞俄比亞讓貨物多一個渠道出口的做法，但實際上卻是紅海航道上不斷升溫的地緣政治角逐的縮影。