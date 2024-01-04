伊朗爆炸案95死　中國強烈譴責恐襲行為　伊合組織：堅定支持伊朗

伊朗克爾曼市（Kerman）1月3日發生連環爆炸案，該國衛生部稱，至少已有95人死亡、逾百人受傷。中國外交部4日對事件表示深感震驚，強烈譴責恐怖襲擊行為。



中國外交部發言人汪文斌4日在例行記者會上稱，中方對伊朗東南部克爾曼省發生嚴重恐怖襲擊事件並造成重大人員傷亡深感震驚，對遇難者表示深切哀悼，向傷者和遇難者家屬表示誠摯慰問。

他又指，中方反對一切形式的恐怖主義，強烈譴責恐怖襲擊行為，堅定支持伊朗維護國家安全穩定的努力。

伊朗克爾曼市（Kerman）公墓2024年1月3日舉行活動，紀念革命衛隊最高指揮官蘇萊曼尼逝世4週年，現場發生爆炸，多人死傷（REUTERS）

伊斯蘭合作組織秘書長塔哈（Hissein Brahim Taha）4日發表聲明，譴責在伊朗克爾曼市發生的造成大量平民傷亡的爆炸事件，伊合組織向伊朗政府、人民和遇難者家屬表示深切同情和慰問，祝願傷者早日康復，就此事件對伊朗表示堅定支持。

伊朗克爾曼市公墓1月3日舉行活動，紀念遭美軍刺殺的革命衛隊最高指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）逝世4周年，但活動期間發生兩次爆炸，至少95人死亡。

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）引述消息人士指，施襲者把2枚爆炸裝置裝在手提箱裏，然後用遙控器遠距離引爆。總統萊希（Ebrahim Raisi）發聲明指，爆炸緣於反伊朗特工恐怖襲擊，承諾短期內將兇手繩之以法。