Tiktok美女哭訴「朝九晚五太辛苦」爆紅　年尾失業兼零存款勁徬徨

美國一名21歲職場新鮮人，10月透過影片泣訴朝九晚五的工作與漫長的通勤時間，讓她沒有時間運動、見朋友，每天回家都筋疲力竭。該影片在網上爆紅，引發網友辯論。時隔約2個月，她再次於社群媒體表示，最近遭到公司裁員，而且手邊沒有任何存款。



21歲的亞瑟落（Brielle Asero）住在美國新澤西州。她10月透過影片泣訴，紐約房租太高，她每天只能從新澤西通勤，早上7點30分出門，至少要晚間6點15分才能到家。朝九晚五的工作與通勤時間，讓她下班後沒有餘力約會、煮飯、運動或維持友誼，個人生活與工作嚴重失衡。她的影片也引發兩派意見，許多人對亞瑟落的發言深有同感，有些人則不以為然，認為「成年就是這麼一回事」。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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亞瑟落近日再次於TikTok透過影片透露，她遭到公司裁員。那是她畢業後的5個月，每天投出上百份履歷，好不容易找到的第一份工作。她同時強調，被裁員並不是因為她做錯事，因為她老板過去還稱呼她是「史上最聰明的部下」。

談到收入問題，亞瑟落無奈地指出，薪資全用來支付生活費，她手邊沒有任何存款，當然也沒有應急基金，希望能在聖誕假期結束後的2至3個星期儘快找到新工作。說到一半，她忍不住眼眶泛淚，表示一想到還要再經歷一次應徵的流程，就讓她痛不欲生。因為她在過去求職的過程中，感到挫敗又沮喪，覺得自己不夠好。她同時感嘆「我已經背負學貸讀大學，沒想到畢業後找到的工作，仍無法確保我的生活無虞」。

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