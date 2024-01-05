美國艾奧瓦州高中槍擊共2死5傷　自殺亡槍手為17歲學生

美國艾奧瓦州（Iowa）佩里市（Perry）一所高中1月4日發生槍擊案，包括槍手在內 ，至少造成2死5傷。 警方指出，17歲槍手Dylan Butler為該校學生，已經自殺身亡，暫時未知動機。至於被殺害的死者為一名6年級學生，5名傷者則有4人是學生、1人是校方管理層，當地學區指是校長Dan Marburger。消息指出，傷者中有一人危殆。



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警方表示，於早上7時30分接獲佩里高中（Perry High School） 的人員報案，警員於7分鐘後到達現場，大量警車及救護車也隨即抵達。據指出，佩里市約有7900名人口，距離首府得梅因（Des Moines）約64公里，1月4日是假期後首日開學。

現場並發現爆炸裝置

警方公布，槍手Dylan Butler為佩里高中的學生，配備了一把霰彈槍和一把手槍，且在案發生時在社交媒體發布一些貼文，襲擊動機正在調查中。警方搜查現場時，並發現了一個簡易爆炸裝置。5名受傷者包括4名學生和1名校方人員，已經全部送院。警方指出，因出事時尚未上課，校內師生較少，減低了傷亡人數。

有學生表示，當時尚未上課，他在走廊上突然聽到槍聲，隨即衝進教室躲避，「這是我一生中最害怕的一次。」此外，有家長接到子女的短信，得知發生槍擊後即時趕到學校，憂心忡忡。

白宮官員表示，總統拜登（Joe Biden）正在關注事件的最新進展，白宮人員亦已與州長辦公室保持聯繫。

2024年1月4日，美國艾奧瓦州（Iowa）佩里市（Perry）一所高中發生槍擊案，共和黨總統初選候選人候選人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）會見當地社區人士。（Reuters）

艾奧瓦州將於11 天後舉行共和黨總統提名預選，候選人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）原定4日在佩里舉行集會，槍擊案後改為祈禱活動。

當地反槍枝暴力組織發聲明，呼籲全國在新一年決心擺脫槍枝暴力，讓孩子毋須在教室裡擔心生命安全。