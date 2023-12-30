男友涉家暴　美國非裔女報警　竟遭登門警連開4槍擊斃

美國加州（California）洛杉磯縣（Los Angeles County）蘭開斯特（Lancaster）一名非裔女子12月4日因男友涉嫌家暴而報警，但警員登門竟將她連開4槍擊斃。



▼根據加州法律，發生警員開槍事件後，警方須在事發後45天內發布警員隨身攝影鏡頭拍下的影片，這宗案件也不例外：

27歳女子芬利森（Niani Finlayson）4日下午6時後報警，指她的男友拒絕離開她的住所，也不肯放開她。

3名警員接近她的住所時聽到尖叫聲。根據警員隨身攝影鏡頭拍攝的片段，當時一名警員試圖踢開大門不果。芬利森前來開門時，手持一把8寸長的刀。她對警員說：「我準備（用刀）刺他，他推我的寶寶。」之後鏡頭中的她自家門消失，她進入公寓內部。

警員謝爾頓（Ty Shelton）此時跟着另一名警員隨她進入屋內，芬利森的女兒邊走邊向警員說，媽媽被一名男子（指的是女童母親之男友）打了。謝爾頓要求另一位警員將電槍交給他。當時芬利森其後站在男友旁邊，她一隻手放在他身上，另一隻手看來拿着一把刀。

▼警員隨身攝影鏡頭拍下的影片顯示，芬利森突然被警員開槍射殺：

數秒之間事情出現始料不及的變化，謝爾頓向芬利森連開4槍，她隨即倒地。她的男友大喊：「你為什麼開槍？」她的9歲女兒當時在旁，全程目睹媽媽中槍的過程。至此影片完結。

芬利森雖被送緊急院，最終不治身亡。

調查員仍在審查此案，預計會交由地區檢察官辦公室決定是否作出起訴。

謝爾頓2020年處理另一宗家暴案件時，擊斃一名62歲男子。

芬利森的父親12月出席記者會時對警方的處理手法表示失望：

你（指涉案警員）就像……就像當她是街上的一隻狗一樣開槍？

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