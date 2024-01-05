日本羽田撞機JAL飛機起火：日媒指海保機聽錯指示者「至少3人」

日本東京羽田機場2日發生嚴重意外，日本航空（JAL）編號516的客機降落時，與海上保安廳所屬的MA722飛機發生擦碰撞，5死15傷。



日媒5日引述最新消息稱，人們愈來愈懷疑是數名機組人員搞錯控制塔指令，才導致飛機在未經許的情況下進入跑道。

《讀賣新聞》5日稱，事發當時海保機的機長、副機長及維修員等，當時至少有3人在聆聽航空管制官的指示。

日本運輸安全委員會（JTSB）已找到記錄海保機駕駛艙通話記錄器，並正在對意外發生前機組人員之間的談話詳細調查。

【相關圖輯】羽田機場JAL飛機起火｜最新恐怖航拍照曝光「空中巴士燒成炭」（點圖放大瀏覽）：

+ 24

海保機出事前載有6人，39歲的機長與41歲的副機長、另外還有47歲的維修員、27歲的無線電操作員、39歲的搜索雷達操作員，以及56歲的維修工。他們將裝有用於石川縣能登半島的地震賑災物資送出，以新潟為目的地。

羽田機場飛機相撞起火：2024年1月2日下午5時47分左右，日航JL516航班客機降落羽田機場C跑道時，與準備起飛的海保廳飛機擦撞起火（01製圖）

該報引述相關人士稱，海保機在機場內開始滑行後，使用結合耳機與咪高峰的航空用頭戴耳機，以此與控制塔通訊。在海保機移至與C跑道平行的滑行道，擦撞發生2分鐘前，海保機被控制員指示滑行至跑道前的停止位置，海保機也在複誦指令後開始移動。

機長、副機長及維修員也收聽這些通訊。

日本海上保安廳飛機最終在未經控制塔許可，越過停止點進入C跑道，並在跑道上停留約40秒，引發事故。

共同網5日稱，採訪國土交通省後獲悉，控制塔設有「跑道佔用監視支援功能」，若飛機降落時有其他飛機進入跑道，螢幕就會發出閃爍的黃色訊號，並以紅色標示飛機。

報道指，管制員有可能直到撞機都未有發現定翼機位於跑道。國土交通省將聯同警方，調查事發時系統標出的定翼機位置，以及提示功能是否正常。

【延伸閱讀】羽田機場JAL飛機起火｜機師初時不知情 空姐自行開逃生門救全機（點圖放大瀏覽）：

+ 22

【延伸閱讀】羽田空難｜AV男優清水健「朋友在起火飛機上」 曾用手錶傳這符號（點圖放大瀏覽）：