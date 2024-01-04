羽田空難｜AV男優清水健「朋友在起火飛機上」 曾用手錶傳這符號
撰文：ETtoday
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日本航空JAL516班機於2日降落羽田機場時，與海上保安廳MA722定翼機發生撞擊起火燃燒，機上379人全員撤離，海上保安廳則是5人罹難，機長重傷。
海外媒體驚呼全員撤離是一場「奇蹟」，AV男優清水健透露自己的朋友就在飛機上，並公開兩人對話。
危急中仍用APPLE WATCH向朋友報平安 清水健激動回覆（點圖放大瀏覽）：
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清水健表示，朋友搭上了日航班機，友人用APPLE WATCH回傳一個表情符號，表示自己還活著，並說被這些關心的聲音激勵了。
同時他公開雙方LINE對話截圖，友人讀取他的訊息後，秒回一個「頭暈目眩」的表情符號，讓他激動喊：「你還活著！」
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貼文最後提及，緊急的時候全部行李都放下逃離，但是手上還戴著APPLE WATCH，至少還能維持最基本的聯絡。
根據英媒《BBC》報導，日本航空羽田機場的事故，除了機組人員敏捷的行動協助逃難，當時沒有一個乘客拿著行李，因此讓整個疏散過程非常迅速完成，堪稱奇蹟。
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