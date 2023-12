Tesla創辦人兼行政總裁馬斯克指出,希望將其個人旗下社交平台X變成一個「巨型大腦」,並在獲得匯款許可證後將其轉變成金融平台。



馬斯克周四於X的Space應用程式上接受方舟投資管理(ARK Invest)創辦人Cathie Wood訪問時表示,希望創造一種群體思維或集體意識,讓每個人都可向系統報告資訊,並提出自己意見,把它想像成一個巨型大腦。

被問及X在獲得美國各州金融支付許可進展時,馬斯克預期明年中可獲批准,又表示若須更多時間會讓他感到驚訝。

美國富商馬斯克:Elon Musk, Chief Executive Officer of SpaceX and Tesla and owner of X, formerly known as Twitter, gestures as he attends the Viva Technology conference at the Porte de Versailles exhibition centre in Paris, France, June 16, 2023. (REUTERS)