金正恩妹嘲諷：朝軍6日沒開火　韓軍「被Fake了」　韓國反唇相譏

朝鮮領導人金正恩的妹妹金與正7日在朝中社發表聲明，稱朝軍將發動「炮火的洗禮」以回應任何挑釁。朝鮮稱前一天發炮是引爆模擬炮彈爆炸聲的炸藥，指韓軍被迷惑而上當受騙。韓軍7日反駁說，有關主張只是低水平的「心理戰」。



朝鮮7日再度發射炮彈，這是朝軍連續第3天向延坪島以北地區發炮。

韓國軍方6日稱，朝軍6日下午4時至5時左右在延坪島西北方向發射60多枚炮彈，炮彈部份落入西部海域北方界線（NLL）朝方一側。5日朝鮮則發射200多發炮彈。

韓聯社稱朝鮮5日發射的炮彈中，部份落點逼近西海北方界線以北7公里處。這是自2022年12月以來，朝軍炮彈時隔1年1個月再次落在海上緩衝區。

朝中社發布金與正的的聲明稱：「讓我再次明確表示，我們的軍隊已經扣動了扳機。」

她說：「只要有一點小小的挑釁，我軍就會立即發動炮火的洗禮。」

圖為2019年2月28日，朝鮮領袖金正恩胞妹金與正身在越南河內用作為「特金會」會面場地的酒店。（Reuters）

韓聯社稱，有分析認為，朝鮮此次在西海北方界線附近炮擊或旨在激化軍事緊張局勢，表現出朝方對掌控朝鮮半島軍事問題的主導權和落實朝鮮勞動黨全會強調的「強對強、正面對決」原則的意志。

金與正還在聲明中否認朝方星期六（6日）曾發射炮彈：「我們的軍隊沒有向該水域發射一發炮彈。」

金與正聲稱，朝鮮軍隊當天60次引爆模擬槍聲的炸藥，並「觀察」韓國軍隊的反應。

她說：「結果正如我們所料，他們把爆炸聲誤判為槍聲，以為是炮火挑釁，無恥地編造了謊言。今後，連北方天空隆隆的雷聲，他們都會誤判為我軍的炮火。」

圖為朝中社2024年1月2日發布的照片，顯示朝鮮領導人金正恩參觀位於不明地點的農業機械展廳。（KCNA via REUTERS ）

韓國聯合參謀本部（韓聯參）7日就此反駁稱，她的說法只是對韓軍探測能力的低水平心理戰，敦促朝鮮立刻停止加劇邊界海域緊張局勢的一切軍事活動。韓聯參還說，若朝鮮向韓國領土和國民安全發起挑釁，韓軍將本着「立即、強有力、反制到底」的原則堅決應對。