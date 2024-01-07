羽田機場飛機相撞事件後　C跑道1月8日凌晨重開　控制塔新設1崗位

日本國土交通省1月7日宣布，因日本航空客機與日本海上保安廳飛機相撞起火而關閉的東京羽田機場C跑道，會在1月8日凌晨起重開。日媒報道，羽田機場控制塔也新設一個崗位，以防止飛機誤入跑道。



日本航空一架客機1月2日下午在羽田機場降落時，在C跑道與海上保安廳飛機相撞起火。事後羽田機場4條跑道全部關閉，之後3條跑道陸續重開，但未包括發生起火事件的C跑道。

日本國土交通省如今宣布，C跑道也會自1月8日凌晨起重開。

羽田機場飛機相撞起火：2024年1月2日下午5時47分左右，日航JL516航班客機降落羽田機場C跑道時，與準備起飛的海保廳飛機擦撞起火（01製圖）

羽田機場跑道關閉影響多個航班升降，共同社6日報道，由於目前正值年初的旺季，截至1月5日，全日空、日航已取消至少800個國內航班，超過15萬人的出行受影響。

羽田控制塔新設崗位

在這次撞機起火事件後，據日本放送協會（NHK）7日報道，由於事件中的控制塔空中交通管制員當時未有注意到海上保安廳飛機誤進跑道，羽田機場控制塔新設一個崗位，防止未來飛機錯誤進入跑道。

報道稱，日本國土交通省決定從6日起在羽田機場的控制台新設一個崗位，通過隨時觀察監視器來確認飛機所處的位置，防止有飛機誤闖跑道。報道指管制員人數不會增加，會用現有人數應付。