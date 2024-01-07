羽田飛機起火｜ANA被迫延誤2小時　乘客登機見1補償感動大讚

日本羽田機場1月2日發生重大意外，一架日本航空（JAL）客機與海上保安廳飛機在跑道相撞，日航客機當場起火燃燒，所幸機組人員冷靜應對，機上379人平安撤離，但海保廳人員5死1重傷，相關部門仍在對該意外進行調查。



事發當天許多航班因意外延遲，一名女乘客的飛機也被延誤了約2個小時，本認為是無可奈何的情況，沒想到她一上機竟立刻收到航空公司的補償，讓她忍不住大讚全日空（ANA）的用心。

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日本一名女乘客在社交平台X上發文，受日航班機事故影響，當天她原欲搭乘的航班延誤約2個小時，她原認為這是無法避免的狀況，便遵循航空公司安排等待登機。然而，當她一上機就收到了2000日圓（約港幣108元）的餐費補償，且機上的所有乘客皆有收到裝有現金的信封，讓她相當感動。

女乘客在文中寫道，當天飛機延誤是無可奈何的狀況，且全日空本身也沒有任何不對，沒想到僅因延誤2小時就收到補償金，讓她不禁直呼，「這也太豐厚了，感覺快要哭出來了…」。

一名同樣搭乘全日空的旅客也跳出來留言，他表示自己當天也收到了2000日圓的補償金，當時航空公司解釋因設備更換與延誤的關係，機組人員來不及準備飛機餐，這才以現金補償乘客的餐費。

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貼文掀起網路熱議，許多人都被全日空機警、快速的反應感動，「大家都能體諒當時的狀況，但ANA的應對真的太讚了」、「這真的是很好的處理方式」、「ANA的應對一點也不輸JAL，非常出色」、「在國外班機延誤很常見，日本的交通服務單位真的很棒」，也有人提出不同看法，「果然還是要花多一點錢選ANA，廉航的話應對方式也會不同吧」、「我覺得這給得有點多了」。

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