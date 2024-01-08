以巴衝突｜布林肯警告加沙地帶衝突「轉移」風險

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）警告，如果沒有協調一致的和平努力，加沙地帶衝突可能會蔓延到整個中東地區。



路透社報道，布林肯星期天（1月7日）開啟五天中東之行，他在卡塔爾首都多哈的新聞發布會上說：「這是本地區局勢最緊張的時刻。這場衝突很容易就會擴散，造成更多不安全和痛苦。」

卡塔爾埃米爾（國家元首）塔米姆會見布林肯時強調，必須盡快促成加沙地帶停火，保護平民，並向加沙地帶所有區域提供足夠且可持續的人道主義援助，努力讓局勢降溫，確保地區穩定與安全。

根據約旦王宮聲明，約旦國王阿卜杜拉敦促布林肯利用華盛頓對以色列的影響力，促使以色列立即停火，並警告以色列持續軍事行動將帶來「災難性的後果」。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，又譯作內坦亞胡）已表明，以色列將繼續戰爭，直到巴勒斯坦激進組織哈馬斯被消滅為止。

內塔尼亞胡在星期天的內閣會議開始時說：「在我們實現所有目標之前，決不能停止戰爭，我們的目標包括消滅哈馬斯、釋放所有人質，並確保加沙地帶不再對以色列構成威脅。」

他還說：「我對我們的敵人和朋友都是這麼說的。」

布林肯星期天走訪約旦和卡塔爾，星期一到阿聯酋出席會談，隨後他還將訪問沙特阿拉伯、以色列、約旦河西岸和埃及。

本文獲《聯合早報》授權轉載

