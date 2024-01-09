波音737 MAX 9｜聯合航空揭多架螺栓鬆動　疑「門塞」安裝存問題

美國阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架波音737 MAX 9客機，日前於半空發生「甩窗」（甩門）事故後，美國聯合航空（United Airlines ）於1月8日表示，已發現多架737 MAX 9飛機上的螺栓鬆動。



聯航在聲明中表示，在阿拉斯加航空的事故發生後，該公司正檢查同型艙壁的問題。然後發現多架飛機都有螺栓鬆動情況。

聯航所指的737 MAX 9上的「門塞」（Door Plug），出事位置本身屬內嵌式門，可根據航空公司要求，於出廠時劃作緊急出口，又或由波音以約重27 公斤的「門塞」封死，當成普通艙壁以配合座位佈局。

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聯航指出，自從6日展開初步檢查以來，發現該「門塞」的有安裝問題，例如螺栓需要額外擰緊。聯航的技術團隊將糾正這些問題，以便將飛機就安全恢復服務。

目前，美國聯邦航空局（FAA）已下令737 MAX 9停飛，涉及171 架。美國的航空公司中，僅阿拉斯加航空及聯航採用此型號。

對於聯航的最新公布，FAA及波音暫無回應。阿拉斯加航空表示，尚未發現任何鬆動的螺栓。由於航空公司或需要數天時間，才能完成旗下737 MAX 9的檢查，期間或造成大量航班取消。

至於阿拉斯加航空5日於半空飛脫的「門塞」，已於波特蘭一名學校老師的自家後院尋回。美國國家運輸安全委員會（NTSB）正在調查上面所有部件 。