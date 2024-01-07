波音737MAX 9甩窗｜大灣區航空：甩掉部件與新機逃生門設計全不同

美國阿拉斯加航空一架波音737 Max 9客機，在飛行途中機身一部份包括窗戶突然飛脫，決定暫時停飛65架相同型號客機。大灣區航空訂購了15架波音737 MAX 9客機，公司今日（7日）再表示，，在事件中脫離機身的部件並非一道緊急逃生門，與其所訂購的客機所採用的緊急逃生門設計完全不同；而按訂購安排，新機今年年底才開始陸續付運，目前營運的波音737-800 NG客機運行超過25年。



美國阿拉斯加航空一架波音737 Max 9客機發生事故。（REUTERS）

大灣區航空表示，飛行安全是公司首要核心任務，高度關注最近美國阿拉斯加航空發生的事件，會與香港民航處保持聯繫及向波音公司深入了解有關事件，並密切留意美國聯邦航空局調查結果及進一步的指引，再與波音公司作出適切跟進。

大灣區航空表示，現時擁有5架波音737-800客機，型號與上述事件客機的型號完全不一樣，波音737-800 NG運行超過25年，有良好的飛行安全記錄。

大灣區航空去年3月宣布向波音公司訂購15架737 MAX9客機，於今年年底才開始陸續付運。公司指根據現時有關資料，在事件中脫離機身的部件（涉事客機使用了封門設計，而非一道緊急逃生門），與其所訂購的客機所採用的緊急逃生門設計完全不同。