黎巴嫩南部邊境軍事行動升溫　無國界醫生為流徙者提供醫療護理

隨着黎巴嫩南部邊境的軍事行動升溫，數以千計民眾被迫逃離邊境城鎮，並前往該國北部或主要城市避難。自以色列與加沙於去年10月7日爆發戰事以來，以軍與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）在以色列和黎巴嫩邊境不斷交火，暴力更於近數周內升級，以軍對黎巴嫩南部邊境地區發動猛烈轟炸。當地很多流離失所者急需基本救援物資，部分病人已耗盡其常規藥物。無國界醫生展開應對工作，調派了一支流動醫療隊為流離失所者提供醫療護理。

衝突加劇黎巴嫩人道危機 民衆缺衣缺藥

面對升溫的武裝衝突，來自黎巴嫩南部的基特（Abbas Chite）表示：「當轟炸越趨猛烈時，我們只能丟下一切逃走，甚至無法回家拿藥或衣服。現時人們需要床墊、衣服和藥物。」

衝突升級加劇黎巴嫩當前的人道危機，亦令民衆的需求更急切。該國嚴重的經濟危機進入第4年，導致當地三分之二人處於貧窮，難以負擔食物和醫療護理等基本物資和服務。基特表示自經濟危機爆發以來，他已失去原本建造業的工作，難以維持生計和養家。

2024年1月3日，黎巴嫩為其中一名死者舉殯， 送行民眾高舉哈馬斯副主席薩利赫·阿魯里（Saleh al-Arouri）的畫像。（Reuters）

醫療系統不勝負荷 無國界醫生支援健康中心

無國界醫生的流動醫療隊目前在黎巴嫩南部納巴泰省（Nabatieh district）支援兩間健康中心，為長期病人提供護理，並向當地人提供心理急救。該國的醫療系統與其他部門一樣，已因經濟危機而不勝負荷，健康中心的能力亦已達上限，若要應對流離失所者日益增加的醫療需求，或將面臨越趨沉重的壓力。

無國界醫生流動醫療隊員哈桑尼醫生（Dr Aida Hassouni）表示：「那些流離失所者往往突然被迫離開家園，他們的治療因而中斷，尤其是那些長期病人。由於未能確定他們何時可以回家，我們在這裏提供長期病護理以填補這些服務空缺。這能確保病人繼續接受治療，直到他們恢復正常生活。」

自去年10月以來，無國界醫生醫療隊已為黎巴嫩各醫院和醫療設施預備共10噸醫療物資。醫療隊亦按照當地公共衞生部的緊急準備和應對計劃，與其他醫療合作夥伴協作，為黎巴嫩各地的醫院員工提供創傷急救護理和大規模傷亡事件處理的培訓。三星期內，在9間醫院內有超過100名醫護人員已接受培訓。

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無國界醫生是一個獨立的國際醫療人道救援組織。我們致力為受武裝衝突、流行病、疫病和天災影響，以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助。無國界醫生只會基於人們的需要提供援助，不受種族、宗教、性別或政治因素左右。

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