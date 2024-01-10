研究：不論何人當選總統　美國大選為全球最大風險

政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）的年度報告中指出，無論誰當選美國總統，2024年美國總統選舉都會給世界帶來最大的政治風險，美國機構也肯定會受到打擊。



歐亞集團（Eurasia Group ）在星期一（1月8日）發表的報告稱，11月5日的選舉「將讓美國民主面對150年來從未經歷過的考驗」。報告指的是150年前的內戰。

報告稱，這是因為美國已經是世界上分裂和功能失調最嚴重的先進工業民主國家，無論最終誰獲勝，年底的選舉都將加劇這一問題。

報告指出：「投票結果本質上是拋硬幣（至少目前如此），唯一確定的是美國的社會結構、政治機構和國際地位將繼續受到損害。」

特朗普敗選或會煽動廣泛恐嚇活動

報告稱，如果目前共和黨領跑者特朗普再次輸給總統拜登，這名房地產大亨可能會再次指控選舉存在大規模欺詐行為，並煽動針對選舉官員和工作人員的「廣泛的恐嚇活動」。

報告稱，儘管大規模暴力事件仍然不太可能發生，但是，特朗普若因他面對的眾多案件之一入獄，拜登第二任期的美國也可能面臨「前所未有的政治危機」。拜登將他的競選活動視為一場拯救民主、對抗特朗普的鬥爭。特朗普的支持者2021年1月6日襲擊美國國會大廈，為的是阻止拜登獲勝的選舉結果受承認。

圖為2023年11月，共和黨總統候選人特朗普在美國新罕布什爾州（New Hampshire）的一場集會上發言。（Reuters）

如果敗選，預計拜登會認輸。但歐亞集團指出，許多民主黨人也會認為特朗普是非法的，有些人會拒絕確認他的勝利，理由是憲法禁止任何「參與叛亂」的人上任。

與此同時，預計第二任期的特朗普將會把美國政府「武器化」，以追擊競爭對手並鎮壓異議人士。

中東暴力為第二大全球風險

歐亞集團將中東暴力列為第二大全球風險，認為以色列與哈馬斯的戰爭「可能只是2024年不斷擴大的衝突的第一階段」。

第三大風險是烏克蘭。基輔努力奪回俄羅斯所佔領的剩餘地區，歐亞集團預測，烏克蘭實際上會在2024年陷入分裂。

報告指出，如果特朗普當選美國總統，烏克蘭將面臨另一次重大打擊，因為特朗普反對美國向基輔提供數十億美元的援助。

本文獲《聯合早報》授權轉載

