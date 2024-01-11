金正恩態度轉變　首稱韓國「主要敵人」　背後目的是它？

朝中社1月10日稱，朝鮮領袖金正恩8至9日視察軍工廠期間，首度稱韓國為「主要敵人」。韓媒10日稱，他2年多前稱「韓國並非朝鮮主要敵人」，如今態度大變，目的可能是影響韓國4月舉行的國會選舉。



韓聯社10日報道，金正恩2021年10月在國防發展展覽會稱，朝鮮的主要敵人是「戰爭本身」，而非南朝鮮（韓國）、美國等特定國家或勢力。朝鮮外務省發言人、金正恩之妹金與正稍後亦重申同一立場。

回看2022年5月，尹錫悅政府上台前，已有意將朝鮮定義為敵人。報道指，朝鮮對韓方針隨之產生重大變化。朝鮮隨後在同年12月勞動黨八屆六中全會將韓國定為「明確敵人」，至韓國發表年度《國防白皮書》，亦決定將朝鮮政權及軍隊視作敵人。

韓國總統尹錫悅2023年12月13日在荷蘭海牙出席會議。（Reuters）

尹錫悅2022年5月10日上台後，積極加強與美同盟關係，急於推進韓日關係破冰。此舉無疑令朝鮮警惕及反感。

尹錫悅2023年4月訪美，與美國總統拜登（Joe Biden）發表《華盛頓宣言》，商定新設核磋商機制。二人與日本首相岸田文雄同年8月在美國大衛營（Camp David）舉行三邊峰會，同意加強三國安全及防務合作，措施包括展開多領域聯合軍演。

報道引述分析稱，金正恩言論或旨在進一步突顯韓朝對抗格局，刻意加劇緊張局勢，以影響2024年4月10日舉行的韓國會選舉。

韓聯社10日引述分析稱，朝鮮是希望藉由樹立外敵，加強內部團結。韓國國家安保戰略研究院首席研究委員金仁泰（音譯）稱，透過鞏固核武力量營造敵對氣氛，是朝鮮煽動民眾的重要手段。

圖為朝鮮領袖金正恩參觀一間位置不明的兵工廠，朝中社2024年1月10日發布。（KCNA via Reuters）

統一研究院高級研究委員洪珉指，金正恩言論等同於勞動黨的方針和政策路線，之後對韓的「超強硬態度」，或會體現在包括軍事在內的各領域。

報道預料，朝鮮既然將韓國定性為主要敵人，無論背後有何原因，今後都會加強威脅力度，短期內仍會維持對立格局。