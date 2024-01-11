美國大選2024｜新澤西前州長克里斯蒂宣布退選

美國新澤西州（New Jersey）前州長克里斯蒂（Chris Christie）1月10日宣布退出2024年總統競選。



克里斯蒂10日在新罕布殊爾州（New Hampshire）溫德姆市政廳（Windham Town Hall）對觀眾說：「今晚我很清楚，我沒有贏得提名的途徑。這就是為什麼我今晚暫停美國總統競選活動。」

他還稱，這「對我來說是正確的事情」，並承諾他永遠不會「讓特朗普再次成為、永遠成為美國總統」。

克里斯蒂1962年出生於新澤西州紐瓦克，曾任新澤西州檢察官、新澤西州州長等職位，曾因言辭犀利和直率好鬥的個性，受到外界關注。

克里斯蒂2023年6月6日宣布參加2024年總統競選。這是克里斯蒂第2次參加大選。他上次參選是在2016年，退選後支持前總統特朗普（Donald Trump）。但如今，他卻成為特朗普在共和黨內最直言不諱的批評者之一，辯稱自己過去對特朗普的支持是一個「錯誤」。