美國大選｜特朗普質疑黑利不具總統候選人資格　專家：毫無根據

隨着2024年美國總統大選臨近，共和黨黨內選戰也日漸激烈。1月9日，美國前總統特朗普（Donald Trump）率先出招，劍指美國前常駐聯合國代表、南卡羅來納州（South Carolina）前州長黑利（Nikki Haley） ，質疑黑利不具備總統候選人資格，因為她出生時其父母並非美國公民。



美媒稱，黑利在共和黨內民調支持度飆升，最近更是成為特朗普「頭號競爭對手」。而「打種族牌」已是特朗普的競選「老伎倆」，前總統奧巴馬（Barack Obama）此前也被質疑過參選資格。

當天，特朗普在自創社交平台「真實社交」（Truth Social）轉發親共和黨媒體The Gateway Pundit發布於社交媒體X（前稱Twitter）的一條帖文。據介紹，該媒體在支持特朗普的群體中很有影響力，近一段時間頻繁發布並傳播與特朗普競爭者有關的各種陰謀論。

該推文寫道，有報告表明，黑利出生於1972年，當時她的父母並非美國公民。帖文隨後援引一名憲法學者兼特朗普支持者的話聲稱，「根據憲法相關規定，這使得黑利沒有資格擔任總統或副總統候選人」。

根據美媒和《紐約時報》報道，黑利1972年出生於美國南卡羅來納州（South Carolina），自動成為美國公民，曾在特朗普政府時期擔任美國常駐聯合國代表。黑利父母分別於1978年和2003年成為美國公民。黑利曾在自傳中介紹稱，她的父母「出生在印度旁遮普地區（Punjab）」。

圖為美國前總統兼共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）2024年1月6日在美國艾奧瓦州牛頓（Newton）舉行競選活動。（Reuters）

美國憲法規定，總統候選人只需：年滿35歲、是「自然出生」的美國公民、在美國居住滿14年。

《紐約時報》稱，特朗普並非首次對競爭對手「打種族牌」，即質疑指責少數族裔對手不是一個真正的美國人，沒有資格競選總統。《衛報》指出，「出生地質疑者」（birther）便是為描述質疑政治對手血統的特朗普及其支持者群體而創造的詞彙。特朗普曾呼籲結束美國憲法規定的「與生俱來的公民權」。

最初，特朗普曾質疑時任美國總統奧巴馬沒有資格入主白宮。奧巴馬出生在夏威夷，母親是美國公民，但父親是肯尼亞人。2016年，特朗普故技重施，質疑他當時的黨內對手、德州（Texas）參議員克魯茲（Ted Cruz）沒有資格參加選舉。克魯茲出生在加拿大，母親是美國公民。

美媒政治分析阿夫隆（John Avlon）表示：「特朗普的謊言是複製粘貼的：現在他對黑利嘗試使用曾對奧巴馬、哈里斯和克魯茲用過的攻擊。」哈佛法學院名譽教授特里布（Laurence Tribe）告訴美國全國廣播公司（NBC），從憲法和法律的角度看，特朗普的主張「毫無根據」。

不過，《衛報》提醒稱，圍繞着黑利的種族陰謀此前只受到美國少數極右翼者的關注，但在特朗普的影響下，相關陰謀論已經擴大至美國主流社會。一名分析社交媒體趨勢的專家表示，由於特朗普擁有大量支持者，特朗普的舉動讓這一陰謀論「增加額外的可信度」。

美國前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）2023年12月6日出席共和黨第四場初選辯論。是次辯論由美媒新聞國度（NewsNation）舉辦，假座阿拉巴馬大學（University of Alabama）舉行。（Reuters）

近一段時間，黑利在共和黨民調中的支持率飆升，最近幾週更是成為特朗普的「頭號競爭對手」。美媒一項民意調查數據顯示，在新罕布什爾州（New Hampshire），黑利的支持度僅落後特朗普個位數。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）不久前曾援引兩名共和黨消息人士的話報道稱，隨着黑利的支持率迅速上升，幾乎和排名第二的佛羅里達州（Florida）州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）不相上下，特朗普一度有意讓黑利擔任自己的競選副手。

不過，特朗普的盟友，甚至他的兒子都在竭力扼殺「特朗普—黑利組合」的可能性，他們認為兩人基本立場不一致。多名熟悉內情的人士透露，特朗普競選團隊在徵詢意見後發現，如果特朗普贏得黨內提名，MAGA群體對讓黑利擔任其副手的反饋是「壓倒性的負面」。

本文獲《觀察者網》授權轉載

