特朗普將就國會騷亂案出庭　律師：他應免受指控

美國前總統特朗普（Donald Trump）計劃於星期二（1月9日）在華盛頓出庭。他的律師辯稱，他應該免受試圖非法推翻2020年大選結果的指控。



路透社報道，在法庭上，特朗普的律師將告訴美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院的3名法官組成的小組，該案應該在3月份開庭審理前被駁回，理由是前總統不能因履行公務而承擔刑事責任。特朗普將不會在法庭上發言。

他們認為，允許起訴前總統將「引發相互指責和出於政治動機的起訴的循環」。

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）2024年1月5日赴艾奧瓦州（Iowa）梅森（Mason）造勢。（Reuters）

負責監督起訴的特別檢察官史密斯（Jack Smith）認為，給予如此廣泛的法律保護，將使未來的總統獲得犯下罪行的許可，例如接受賄賂或指示聯邦調查局（FBI）向政治對手提供證據。

史密斯稱，特朗普在2021年初試圖推翻選舉結果並煽動支持者時，他是在以候選人而非總統的身份行事。

史密斯指責特朗普採取「多管齊下的陰謀」，阻礙2020年大選的計票，並最終引發1月6日的國會騷亂。特朗普對欺騙政府和妨礙國會等指控表示無罪。

上訴法院的裁決結果和時間都將在決定特朗普是否在2024年11月5日大選之前面臨審判方面發揮關鍵作用。

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）2024年1月5日赴艾奧瓦州（Iowa）梅森（Mason）造勢。（Reuters）

此案是特朗普面臨的4項刑事起訴之一，他的豁免權主張已被負責此案的美國地區法官查特坎駁回。

上訴法院的任何裁決幾乎肯定會被上訴到美國最高法院，美國最高法院12月駁回了史密斯立即裁決該問題的請求。

特朗普目前在黨內總統提名中有絕對領先優勢，預計他將輕鬆贏得下星期一（15日）在艾奧瓦州（Iowa）的初選。

本文獲《聯合早報》授權轉載

