特朗普上訴科羅拉多州DQ　美國最高法院受理　裁決料有決定性影響

美國科羅拉多州（Colorado）最高法院裁定前總統特朗普（Donald Trump）不符合該州初選候選人資格，特朗普提出上訴。最高法院1月5日決定受理，排期2月8日舉行口頭辯論。



科羅拉多州最高法院2023年12月19日作出裁決，指特朗普參與發生2021年1月6日國會騷亂，不適合擔任公職，因此禁止他參加該州2024年總統初選。特朗普律師團1月3日提出上訴，裁決被暫時擱置。

最終的裁決有可能趕及在科羅拉多州共和黨初選3月5日舉行前出爐。《華爾街日報》6日稱，口頭辯論舉行後，裁決料在數天或數週內作出。

特朗普在科羅拉多州的支持度領先其他共和黨候選人。但倘若他敗訴，科羅拉多州選民在初選中投給特朗普的選票將變無效，有機會引發其他州份仿效。該州官員已稱，即使案件在上訴中，特朗普仍是選票上的一個選項。

科羅拉多州是第一個禁止特朗普參與初選的州份。緬因州的州務卿12月底宣布DQ（disqualified）特朗普，指他不符合參加共和黨初選的資格。特朗普在緬因州上訴。

還有十多個州類似的法律挑戰有待法院處理，所以最高法院的判決料將有決定性影響。

密歇根州與加州則讓特朗普保留其參選資格。

戈爾及小布殊在2000年角逐總統寶座。（路透社）

這次訴訟令最高法院9名大法官成為2024大選的焦點，其重要性是聯邦最高法院自2000年大選「布殊訴戈爾」（Bush v. Gore）一案以來最大的一次。

特朗普的律師也呼籲最高法院快點判，稱這將「標誌着美國歷史上首次司法部門阻止選民向主要多數黨總統候選人投票」。

共和黨總統候選人小布殊（George W. Bush）與民主黨總統候選人戈爾（Al Gore）當年在佛羅里達州圍繞「蝴蝶選票」爭議展開長達1個月的訴訟攻防戰。

當年候選人要獲得270張選舉人票才是獲勝；戈爾手握267票，小布殊有246票，因此，誰拿下有25張選舉人票的佛州便是「終極贏家」。

最高法院作出判決，大法官以五比四維持佛州州務卿先前擋下重新人手點票的主張，讓小布殊獲得佛州25張選舉人票，以總票數以271比266取勝，當選美國總統。 最後結果顯示雙方在佛州僅差537票，僅有百分之0.009的差距。