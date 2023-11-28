美國機場「騎呢事故」　客機準備起飛　乘客竟開逃生門跳下地面

美國紐奧良國際機場（Louis Armstrong International Airport）日前傳出突發事故，一架正在停機坪準備的西南航空（Southwest Airlines）編號3172客機，突然有乘客從內部開啟逃生門，並從機上跳下地面，嚇壞機場地勤和所有乘客。



有線新聞網絡（CNN）報道，根據當地警局說法，所幸該班機當地並未移動，才讓跳機男子沒有受傷。

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他也隨即被機場人員制服帶走，警方認為男子疑似患有精神方面疾病，已經送往醫院進行診斷評估。

同在客機上的乘客透露，他們當時只聽到有兩人在吵架的聲音，本來擔心爭執會愈演愈烈，沒想到抬頭查看時，就發生一人打開緊急出口從機上跳下，讓所有乘客嚇壞且傻眼。

機組人員隨即疏散所有乘客，還有人跳下地面，協助制服該名「跳機男子」。

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紐奧良警長辦公室表示，第一線警員與男子接觸時，發現他疑似神智不清並呈現語無倫次的狀態，緊急送往鄰近醫院治療評估，懷疑患有相關心理或精神疾病。

不過，無論是男子身上或飛機客艙內，都沒有找到任何爆裂物或武器，也沒有人因為此事受傷，這位鬧事男子很可能不會受到任何司法指控。

該航班因此延誤兩個多小時，西南航空另派新客機，協助乘客前往既定目的地亞特蘭大。

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