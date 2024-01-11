美國大選｜共和黨總統候選人辯論　德桑蒂斯黑利唇槍舌劍

美國佛羅里達州（Florida）州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）與美國前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）1月10日在艾奧瓦州（Iowa）出席共和黨總統候選人辯論，兩人針鋒相對，爭取成為能夠取代前總統特朗普（Donald Trump）的候選人。



德桑蒂斯與黑利10日在艾奧瓦州出席由美媒主辦的共和黨總統候選人辯論，特朗普再次缺席。德桑蒂斯與黑利於是用大部份時間來攻擊對方，而不是攻擊特朗普。

德桑蒂斯說：「我們不需要另一個說話拐彎抹角的政界人物，她（黑利）只是將她認為你想聽的話吿訴你，以嘗試獲取你的選票，然後獲得一個辦公室並執行捐款人的命令。」

黑利則指她的競選團隊建立一個網站，記錄德桑蒂斯的數十個謊言，又稱他因絕望而拼命。

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）2024年1月5日赴艾奧瓦州（Iowa）梅森（Mason）造勢。（Reuters）

路透社10日公布的民意調查顯示，特朗普在共和黨人中的支持率排首位，為49%。黑利排第二位，支持率為12%；德桑蒂斯則排第三位，支持率為11%。

德桑蒂斯2023年10月1日已表明，他不會擔任特朗普的副總統，因為他是在參選總統，而且共和黨需要一個能連任兩屆的人，需要一個能在像佐治亞州（Georgia）和亞利桑那州（Arizona）那樣的州勝出的人，而特朗普不能做到或沒做到此事。