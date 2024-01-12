美國FAA調查波音737 MAX甩窗　旅客預訂機票前先了解機型情況急升

美國阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架波音737 Max 9客機日前在飛行時甩窗，聯邦航空局（FAA）1月11日正式向波音調查。而受到事件影響，不少旅客在預訂機票前都會先了解飛機型號。



路透社報道，FAA正式就甩窗事件展開調查，形容該次事件根本及以後都不應發生，而當局的調查方向包括判斷波音是否沒有確保產品與核准的設計相符，以及遵照FAA規定下及得知有額外的偏差時，是否仍處於安全的營運狀況。

FAA亦指，波音的生產方式需要遵照法律責任內的高安全標準。

受到事件影響，FAA下令停飛超過170架737 Max 9客機，歐洲最大廉航瑞安航空（Ryanair）行政總裁Michael O'Leary表示，目前旅客未有就乘坐波音737客機感到憂慮，並形容737 Max 8客機在2019年因為兩宗空難而停飛近兩年一事才是最大挑戰。

不過Booking Holdings旗下的旅遊網站Kayak則表示，甩窗事件發生後，網站內的飛機型號篩選功能的使用量明顯增加，因此已經加入搜尋737 Max 8及9型號的功能。

而代表全球超過十萬名旅遊顧問的Internova Travel Group亦指出，很多顧客在查詢時會特別問及飛機型號，該公司會在737 Max 9獲准復飛後，通知顧客所乘坐的飛機型號，以恢復大家的信心。