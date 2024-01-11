波音737 MAX甩窗｜女乘客憶述驚嚇經歷　有人衣服遭扯飛全程半裸

美國阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架班機上周在高空中發生「門塞」掀飛意外，機艙頓時破大洞，所幸最後平安降落。



女乘客凱莉（Kelly Bartlett）近日受訪時回憶事發時恐怖情景，表示當時一名男孩的衣服也被狂風「瞬間扯飛」，素昧平生兩人在機上用手機記事本互相打氣，才撐過這場折磨的飛行。

點圖放大看看凱莉分享的照片：

+ 5

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，凱莉透露，搭乘的阿拉斯加航空編號1282班機5日下午從波特蘭起飛後不久，她就聽到「非常響亮的爆裂聲」，接着飛機裏頓時狂風大作。

她表示，自己坐靠走道，戴上氧氣面罩後，突然一個男孩從她身上跳了過去，坐在她那排的中間位置，上半身赤裸。

凱莉表示：「當時一切都非常混亂。我想：『你從哪裏來的？為什麼坐在這？為什麼沒穿衣服?』」

不過她很快就意識到，飛機破了個洞，男孩是來自破洞的那排座位。

【同場加映】波音737 MAX甩窗｜34年前同類似意外「9人被吸出艙外」慘死（點圖放大瀏覽）：

+ 22

凱莉說道，由於他們戴着氧氣面罩，且飛機裏風實在太大，無法講話溝通，因此她開啟手機內的記事本（Notes，備忘錄），寫下：「你受傷了嗎？」並遞給男孩。

男孩則回覆：「我的手臂有點刮傷，謝謝妳的好意。」

後續凱莉得知男孩名叫傑克（Jack），年僅15歲，和媽媽坐在爆裂門塞那排靠走道座位上，事發時瞬間狂風直接將他的衣服扯飛，手機也噴了出去。

所幸兩人都繫安全帶因此平安無事，並由空服員幫忙安排新座位，飛機最後也平安降落。

【同場加映】羽田機場JAL飛機起火｜最新恐怖航拍照曝光「空中巴士燒成炭」（點圖放大瀏覽）：

+ 22

凱莉餘悸猶存回憶：「我甚至無法想像，在那種情況下成為他。他丟了手機、筆電，但我很高興情況沒有更糟。」

她也大讚機組人員的反應：「降落時實際上感覺非常平穩，我並不覺得我們會墜機，一落地，就響起了歡呼聲和掌聲。」

延伸閱讀：

馬英九稱就兩岸關係必須相信習近平？《德國之聲》專訪全文曝

【本文獲「TVBS」授權轉載。】