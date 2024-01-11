美國運輸部長：保證安全前不會復飛波音737 MAX 9

美國運輸部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）說，所有波音（Boeing）737 Max 9型客機在證明安全之前都會被禁止飛行。



布蒂吉格星期三（1月10日）在華盛頓舉行的美國交通研究委員會年會上說，波音737 Max 9型客機復航的時間表取決於安全問題。「沒人可以，也不應該在這過程操之過急。」

在這同時，阿拉斯加航空（Alaska Airlines）星期三宣布，已取消截至本月13日的所有737 Max 9航班。這項決定將影響每天110趟至150趟航班。

美國聯合航空同日宣布，當天取消了167趟737 Max 9航班，並表示星期四（11日）也會有「大量」航班被取消。

圖為2024年1月7日， 美國國家運輸安全委員會（NTSB）人員調查阿拉斯加航空（Alaska Airlines）旗下波音737 Max 9客機的「甩窗」意外。（Reuters）

1月5日，阿拉斯加航空公司一架僅啟用8週的全新737 Max 9型客機，載着177人在美國俄勒岡州波特蘭（Portland）起飛後不久，機艙左側一處密封艙門突然脫落，留下一個大洞，導致飛機快速減壓。飛機被迫緊急折返波特蘭國際機場，沒有造成傷亡。

全球多間監管機構和航空公司下令停飛波音737 Max 9

除了美國，全球多家監管機構和航空公司已先後下令波音737 Max 9停飛。

美國波音公司行政總裁卡爾洪（Dave Calhoun）星期二（9日）首次就事件承認公司犯下錯誤，並承諾這類意外「永遠不會再發生」。

美國聯邦航空局（FAA）則宣布了737 Max 9復航路線圖，即這款客機復飛之前，航空公司必須完成一系列檢查，包括左右門塞、零件和緊固件等。

航空分析師說，門塞鬆動應是品質管制的問題，而不是機體設計的問題。 波音公司接下來可能面臨當局放緩審批新噴氣客機或擬議的維修計劃。

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本文獲《聯合早報》授權轉載

