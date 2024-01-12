法國政府內閣改組　 財長內政部長留任　總理前伴侶擔任外長

法國新總理阿塔爾（Gabriel Attal）上台後，他在1月11日宣布改組內閣，多名重量級官員留任，同時亦有保守派老將再次入閣，反映總統馬克龍（Emmanuel Macron）有意為6月舉行的歐洲議會選舉備戰。



路透社及法國國營電視台France 24報道，阿塔爾公布的新內閣人選中，內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）、財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）、防長勒科爾尼（Sébastien Lecornu）及司法部長迪蓬-莫雷蒂（Éric Dupond-Moretti）留任。

外長科隆納（Catherine Colonna）則被撤職，空缺由阿塔爾的前伴侶塞茹爾內（Stéphane Séjourné）出任。

法國前司法部長達蒂（Rachida Dati）獲新總理阿塔爾任命為文化部長，達蒂的前同僚直言是意想不到的人事調動。（Reuters）

報道提到，阿塔爾的內閣名單中最令人驚訝的名字是達蒂（Rachida Dati），她在薩爾科齊（Nicolas Sarkozy）執政時代擔任司法部長，今次則成為文化部長。現年58歲的達蒂立場保守，同時以敢言見稱，並在法國擁有極高知名度，前文化部長巴舍洛（Roselyne Bachelot）直言，沒有人預料到對方再次入閣。

馬克龍過往都傾向由技術專家擔任內閣職位，不過今次有保守派重量級人物達蒂入閣，顯示馬克龍政府立場右傾，並有意有歐洲議會選舉中與再次崛起的極右力量一較高下。