法國第一神顏美女影星晚年惹官非　過度整容＋遇人不淑令人惋惜

撰文：外灘
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法國國寶級演員伊莎貝雅珍妮（Isabelle Adjani，另譯伊莎貝爾・阿佳妮），最近官司纏身。

就在12月中旬，她因為偷税漏税，被正式宣判了為期2年的緩刑監禁，外加罰款25萬歐元。看到心中的女神晚節不保，很多人唏噓不已。‍‍

68歲的雅珍妮，一度被譽為「法國第一神顏」。她19歲提名奧斯卡、26歲拿下康城電影節女主角、5次獲得法國「奧斯卡」凱撒獎。這樣的紀錄，至今沒人打破。

公認為「法國第一神顏」　卻沉迷整容無法接受變老（點圖放大看看Isabelle Adjani的照片）：

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她出演的《羅丹的情人》（Camille Claudel）、《瑪歌皇后》（La Reine Margot）、《阿黛爾・雨果的故事》（L'histoire d'Adèle H.）等，都頗受好評。然而，她的晚年生活，卻不像人們想象中的那般光鮮。因為頻繁整容，她的美貌不再。一直住在租來的公寓裏，近些年來幾乎沒有拿得出手的作品。為了幫兩個兒子打開知名度，年逾60歲的她，還忙着參加各種節目。現在被判刑，日子恐怕會更艱難。

因税務欺詐和洗錢被法國國税局告上法庭

看到雅珍妮逃税被告的消息，我其實有些驚訝。整個事情的緣由並不複雜。2013年，她獲得過一筆200萬歐元的饋贈，這筆錢來自塞內加爾商人恩迪亞耶。她在申報時説這是貸款，少繳了60%的税費，大約120萬歐元。雅珍妮解釋説，這些錢是自己遇到財務危機時借的「無息貸款」，對方是她15年的好友，還是她兒子的教父。當時，她開的電影公司鉅額虧損，沒有銀行願意借錢給她。恩迪亞耶自己也表示，這確實是貸款。不過，從沒想過要對方償還。可法庭沒有承認這一説法。

2016年和2017年，她在進行税務申報時，本來住在法國，卻謊報住在葡萄牙，逃脱了23.6萬歐元的税金。法國《解放報》報道，從2020年10月開始，她就因債務問題涉嫌欺詐，被財務管理公司Isia Films的戰略顧問Sébastien G起訴。到了今年10月19日，檢方提起訴訟，當時傳言她可能會判18個月。如今塵埃落定，法官給了她更重的處罰。

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不過，整個案件審理期，她都在紐約，本人沒有到場。律師曾以她身體不適為由，請求改日再審，被法官駁回了。法庭還特別強調了她的不當行為：「嚴重損害了公民税務平等原則，違反共和國公約。她是個出色的演員，但不是個規矩的納税人。」面對一地雞毛，雅珍妮倒是淡定。哪怕已經宣判，依舊在社交平台上為自己辯解，還忙着宣傳新唱片、新電影。

一直獨居的她，現在沒有愛情，弟弟也早已去世。因為撫養兩個兒子，電影事業停滯不前。她的大兒子是演員，知名度不高。小兒子做過模特、歌手，但染上藥癮和酗酒，耗盡了她的心力。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍她一次次鋌而走險，最終把自己推向了更深的深淵。

沉迷於整容無法接受自己變老

雅珍妮的財務問題並非毫無預兆，多年來，她一直沉迷於醫美和整容，開銷巨大。‍她有着嚴重的容貌焦慮，完全無法面對自己變老、變醜，坦言：「我不喜歡我的年齡，但我喜歡銀幕中的自己，每一個角色，都是我分離的靈魂。每一次演出，都是凝固的美麗。」

從30歲起，她就在臉上下了很多功夫，這幾年更是變本加厲。她是透明質酸的追隨者，常常用它們來填補皺紋和細紋，只要讓自己看起來更年輕的東西，統統來者不拒。從近照中，能明顯看出她縮窄過鼻頭，填充過面部凹陷。不過，凡事過猶不及。太多填充物雖然讓她的臉上少了皺紋，也讓她的臉看起來更腫。再加上嘴唇異常突出，面部表情日益僵硬，把照片放大了仔細看，給人一種驚悚感。

點圖放大看看Isabelle Adjani的近照：

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過去她引以為傲的藍色清澈眼眸，也失去了靈動，變得暗淡無光。走紅毯時，整個人看起來憔悴不堪。去年5月，她去了康城電影節，身穿一件黑色禮服搭配黑色帽子，臉上的凹陷痕跡明顯，誰看了都得感慨一句「美人遲暮」。在新上映的電影《女僚機》（Voleuses）中，她飾演一位盜賊。剛看到劇照時，我差點沒有認出來。

除了美容，她在其他方面倒不算大手大腳。她説：「我不像其他好萊塢演員那樣看重金錢，熱衷名利，我住的不是什麼帶温泉的莊園，只是在里斯本郊外租了一間帶停車位的公寓，然後把它變成了自己的工作室，我的全部身家都在這裏。」她一直掙扎着，想要留住美貌，可惜誰也無法和歲月對抗。‍

性格敏感多疑總是遇人不淑

雅珍妮的晚景淒涼，或許也和童年時的經歷有關。她的父親是出生在阿爾及利亞的土耳其後裔，母親是德國人。混血的她，自帶一種超凡脱俗的美。因為出眾的容貌，她受到很多男孩的打擾。面對這種情形，父親不僅沒有給她支持，反而覺得是她給了別人暗示。於是不讓她照鏡子，還經常貶低她的容貌，以至於她一直不自信。

走進影視圈後，美貌為她帶來了財富、地位、名利。在導演特呂弗看來，「她的臉龐就意味着劇情」，可以完美詮釋「歇斯底里、貴族神經質和迷人的錯亂」。她演了很多命運淒涼的絕世女子，比如羅丹的情人、瑪歌皇后等。

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可因為性格敏感多疑，從出道起，她身上的爭議就沒停過。她曾在出席電影節時，用紙袋子捂住臉，不讓攝影師拍照，攝影師氣得集體把相機放到地上。有人問起，她不以為然：「一個紅毯，有什麼好拍的。」

她的感情也不順利，不斷被人追求，又不斷分道揚鑣。她的第一任公開戀人，是電影《羅丹的情人》的導演布魯諾・努伊頓。他們一起生活了很久，有一個兒子，可始終沒有結婚。後來，她遇到了丹尼爾・戴・劉易斯，一個帶有英國貴族血統的愛爾蘭男子。兩人都是演員，有很多共同語言。可當雅珍妮懷孕沒多久，劉易斯就跟別人結了婚。他用6個字給這段感情畫上句號：「我想我們完了……」雅珍妮對他念念不忘，獨自生下了孩子。在她兩個兒子的成長過程中，父親都是缺席的。

2002年，雅珍妮和音樂家雅爾訂婚，在雜誌封面上曬出照片，被稱為「2002年最難以置信的美妙邂逅」。但兩年後，他們又解除婚約。雅珍妮説，雅爾騙了自己，和其他女人關係曖昧。‍‍‍‍此後，她斷斷續續傳出其他緋聞，都無疾而終。

在很長一段時間內，她除了賺錢，就是帶娃。因為很少公開亮相，還被稱為「最神秘的女星」。這次案件被宣判，徹底顛覆了她往日的女神形象。她用一生，印證了「幸福的人用童年治癒一生，不幸的人用一生治癒童年」這句話。

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