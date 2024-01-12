韓國財閥「世紀離婚」官司　前第一千金要求「加碼」至131億元

韓國SK集團會長崔泰源和韓前第一千金盧素英的「世紀離婚官司」纏訟5年還未完結。韓媒1月10日引述韓法律界消息稱，女方近期提出離婚訴訟二審，要將財產分割金再提高1倍，從此前的1萬億韓圜多提高至2萬億韓圜（約131億港元）。



盧素英是韓國已故前總統盧泰愚的千金，與男方在美國芝加哥留學時相識並拍拖。1988年盧泰愚就職韓國總統，盧素英與崔泰源同年9月在青瓦台結婚。兩人婚後育有3名子女。然而看似門當戶對的結合，2015年宣告破裂。

崔泰源儘管還在和前妻打官司，2022年已不避嫌，公然攜女友出席正式場合。

韓聯社11日引述消息稱，身為美術館「蝴蝶藝術中心」館長的盧素英方面近日向首爾高等法院家事二庭提交《變更訴訟請求申請書》，內容主要為將要求男方支付的全額增至億韓2.03萬億韓圜（約121億港元）。分析認為，其中財產分割金額為2萬億韓圜，精神損害賠償30億韓圜（約1784萬港元）。此外，她不接受股票轉讓形式，要求男方全以現金支付。

崔泰源名下的SK集團是韓國第二大財閥，總部位於首爾，有186間子公司和關聯企業，全球僱員人數124,499。2023年，公司在財富世界500强掛第92位。圖為2023年10月19日，SK On的標誌見於韓國瑞山市的電動車電池工廠。（Reuters）

崔泰源2017年7月向法院提出離婚調解申請，但調解未果，之後提起出訴訟。女方一直反對離婚，後於2019年12月「轉軚」並提起反訴，要求男方支付精神損害賠償金3億韓圜（約178萬港元）以及其持有42.29%的SK控股公司股份。

首爾家庭法院家事二庭2022年12月6日就二人的離婚訴訟案作出准予離婚的判決，同時判令男方向女方分割665億韓圜的財產（即約31萬股SK控股股票）並支付1億韓圜（約59萬港元）的精神損害賠償金。但在月19日，女方不服判決並上訴。

韓國SK集團會長崔泰源和韓國前第一千金盧素英（不在圖中）的「世紀離婚官司」仍未結束，男方已跟女友金喜英出雙入對。盧素英2015年揭發兩人有染，且崔泰源與金喜英已育有一女。圖為2013年10月14日崔泰源（左一）與金喜英（右一）在巴黎與全球奢侈品巨頭LVMH集團創始人阿爾諾（Bernard Arnault）出席活動時合照。（Getty）

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