美國聯邦航空局對波音公司質量控制問題展開調查

美國聯邦航空局（FAA）正式通知美國飛機製造商波音公司（Boeing），針對其質量控制問題展開調查。



新華社報道，FAA於1月11日發聲明說，調查將確定波音公司是否存在未能保證其成品「符合已批准的設計標準」，以及波音是否符合FAA適航標準並處於安全運行狀態。

美國阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架波音737 MAX 9型客機5日在空中發生事故，機艙側面一處門塞（內嵌式應急門）脫落，飛機隨即緊急降落。FAA於6日下令暫時停飛由美國的航空公司營運或在美國境內營運的波音737 MAX 9型客機，以對該機型進行安全檢查。隨後全球多家監管機構和航空公司也宣布停飛該型號飛機。

阿拉斯加航空：圖為攝於2024年1月7日的照片，顯示阿拉斯加航空一架於1月5日發生艙門飛脫意外的客機的外觀。（Reuters）

阿拉斯加航空8日說，該公司科技人員的初步報告顯示，部份波音737 MAX 9型客機上可見一些鬆動部件。美國聯合航空公司（United Airlines）也說，執行FAA規定的緊急檢查時，在該公司的波音737 MAX 9型客機上發現一些問題，比如一些螺栓需要進一步擰緊。

FAA認為這次事件「本不應該發生，以後也不能再發生了」。

FAA對波音公司的調查將獨立於美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）對事件本身的調查。