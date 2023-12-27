我們的2023｜多國對移民「陰乾式落閘」為部份港人拉響無聲警鐘？

世界各地有不少民眾為了改善生活而離家別井，移居外國成為很多人關注的議題。而受到過去幾年的疫情影響，各國都紛紛封關，導致疫後國境重開後，大批移民湧入——這個蝴蝶效應，也在影響有意移民或已經移民的港人。

移民雖然為一些國家提供大量勞動力，但他們過度湧入亦帶動諸於樓價租金走高的問題，因此多個港人的熱門移民國家如英國、澳洲等2023年紛紛調整政策，希望在未來數年壓低淨移民人數，強調「重質不重量」。



對部份港人來說，移民英國是一個「方便」的選擇，但該國一些政策將有轉變，引起外界注意。上圖為2023年12月5日，在英國倫敦希斯路機場第5客運大樓抵境大堂等待的民眾。（REUTERS/Alishia Abounde）

英國2023年初已經傳出有意控制合法移民人數的消息，首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）表示兌現競選承諾而減少移民英國的人數。當時有消息指，英國政府檢討碩士留學生攜同家人赴英、阻擋就學人士將學生簽證改為工作簽證、以及2021年發出的畢業簽證可留英2年的待遇。

英國「挑肥揀瘦」

有關消息一直只聞樓梯響，直到12月辛偉誠政府正式公布收緊移民政策，內容主要包括禁止持衛生及護理簽證人士（Health and Care visa）攜家人赴英、提高技術簽證的最低薪金要求、推出移民薪金清單、提高英國居民帶家屬到當地的財政要求、審查畢業生簽證途徑。另外當局亦大增移英人士的健康稅。

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英國政府表明對於過量移民湧入問題「已經受夠」，辛偉誠亦強調只接受對英國有貢獻的人到當地，但新措施未推出，外界已有質疑聲音。他們認為當地根本未有足夠本土勞動力投入市場，而且貿然向移民「開刀」，反而會打擊當地大學收入及經濟發展。

對一些尋求移民外國、留學與「轉換跑道」港人來說，英國是一個「方便」的選項。惟留學生成為英國政府收緊移民政策的目標，這不免讓人警惕：不知未來會不會出現另一把懸在港人移民頭上的刀？

日本擬放寬外籍留學生就業，卻因日圓貶值以及政策或不及部份國家靈活，在「搶人才」時明顯「蝕底」。（Getty）

日本「求之不得」

或許會有敏感的港人見此情形，感嘆英國政策「說變就變」——那麼遠在9,100公里外的日本，會不會是可供考慮plan B？

日本政府確是欲搶人才，但跟其他國家相比，面對競爭力不足難題。

日本政府面對國內人口老化，放寬外國專科留學生的就業限制，料每年可為日本留下3,000名專科學校的留學生。

有關做法本應可為留學生增加在日本就業的機會，但有醫療集團負責人到東南亞「搶人才」，卻發現「赴日就業」已非一些人心目中的香餑餑。東南亞國家的潛在目標群眾認為日圓貶值，覺得到日本工作的吸引力大減，或改到工資較高的台灣、韓國和澳洲等地尋找機會。

對於有意移民澳洲的港人來說，坎培拉的政策迄今仍是有利。但有「黃金簽證」審批變慢的前車之鑑，有意申請者或需留個心眼。圖為2023年12月19日，受澳洲悉梨附近叢林大火影響，籠罩在煙霧中的悉尼海港大橋。（REUTERS/Alasdair Pal）

澳洲也在「扭軚」

與英國相比，經濟結構更需積極通過調整政策來「挑選」長、中、短期技術移民或移居者、急需較年輕勞動力，還有為偏遠地區注入活力的澳洲，也在2023年出現一些大刀闊斧的改變。

澳洲7月27日公布對英國護照持有人申請赴澳洲工作假期（Working Holiday）計劃的新安排：年齡上限會由30歲升至35歲，並且將自2024年7月開始更容易把簽證延長至3年，不再需要在特定工種工作才能延長簽證。

澳方表明新安排適用於新安排適用於由英國簽發的護照，包括俗稱為BNO的英國國民（海外）護照。

正所謂「有人歡喜有人愁」——開心的是部份港人，而以往視「黃金簽證」為迅速入籍澳洲途徑的中國百萬富翁們，卻陷入進退兩難的困境。澳洲工黨政府2022年5月上場後，更偏向把政策調重點調整至解決技術工人短缺的問題。

澳洲2023年開始把該國「黃金簽證」計劃「放到次要地位」。坎培拉政府認為計劃效益不如預期，參與計劃者通向永久居留的審批時間變長。不少正在等待審批的中國富人面對如此不確定性，不是思索尋找下一個移民目的地，便只能繼續經營已在運作中的生意，咬緊牙關等下去。2023年6月曾有逾50人集會，籲政府加快審批。

跟澳洲同為英聯邦國家的加拿大，在爭搶港人移民方面表現進取，然而不止港人，部份移居者抵加後發現要站穩腳根實在不易，選擇離去，導致當地出現「逆移民潮」。圖為加拿大地標國家電視塔。（Getty）

加拿大「消化不良」

除了英國，澳洲、新西蘭、開放「救生艇」方案的加拿大也是港人移民熱門目的地之一。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）為解決人口老化、人口增長放緩問題以及刺激經濟增長，力推移民政策。惟該國近年出現「逆移民潮」。

加拿大得益於大量的國際移民湧入，令該國史上首次1年錄得逾100萬的人口增長。惟面對上述的高通脹率、高生活成本昂及租房供不應求，近年有部份移民選擇放棄定居該國。加拿大統計局（Statistics Canada）指，2023年上半年約有4.2萬人離開加國，2022年離開人數為93,818人，2021年則為85,927人。

加拿大是不少港人移民的熱門目的地之一，惟如何應付生活成本上漲確是一大問題。圖為多倫多黃昏時分的景色。 （Getty Images）

大批移民湧入刺激樓價，加上生活成本，令一些人最終在移民加拿大的路途上「投降」。當然繼續留加人也不在少數，惟他們的故事或是在告訴有意動身的港人，必須做足準備——不論是物質上或是心理上。

以香港01曾訪問2021年到當地留學的香港女生Sandy為例，她稱在加拿大安大略省購物時需要付13%消費稅，到餐廳飲食時還最少要給13%小費，令她慨嘆「呼吸都要俾13%稅」。路透社12月9日發布一名移加的港人年輕女子的訪問內容，她稱在安大略省以最低工資做三份兼職，而且以每月工資約三分一租住一個地下室單位，令她感到難以置信。

至於甚受部份港人歡迎的Stream A「讀書移民途徑」，也難免受到加拿大政策改變的影響。目前加拿大國際留學生申請學習許可證時，除了繳交首年學費外，還需證明有1萬加元（約5.75萬港元）可支付生活費。渥太華政府自2000年代初以來，一直將金額門檻維持於1萬加元。但由2024年1月1日起，相關許可證申請人的生活費要求會上調至20,635加元（約11.9萬港元）。

圖為2023年8月3日日落時鏡頭下奧克蘭市全景。（Reuters）

新西蘭發「落閘預告」？

新西蘭2023年10月舉行國會大選，右翼在野保守派政黨國家黨（New Zealand National Party）取勝，實行政黨輪代替，這意味着該國吸納移民的政策也或將「變天」。

新西蘭總理拉克森（Christopher Luxon）12月11日稱就澳洲的移民政策收緊作回應，稱新西蘭每年有11.8萬名淨移民是難以承受。他稱移民制度應與填補技術短缺掛鈎。他認為有需要更好管理基建以應付增長。

拉克森形容，現屆政府繼承一個非常糟糕的移民系統，當局會與移民部門合作，確保進行適當審核及檢查移民人數。

圖為2023年10月14日，新西蘭新任總理拉克森在奧克蘭對支持者發表演說。（Reuters）

新西蘭中文先驅網12月14日發布該國新任移民部長斯坦福（Erica Stanford）對網站的回應，呼應拉克森的說法，就是「從長遠來看目前的淨移民人數是不可持續的」。

她稱目前新西蘭沒計劃跟進對澳洲和英國的做法。因為該國「情況非常不同」。她稱該國的移民數量激增，「我們知道2022年邊境重新開放後會發生這種情況。我們正在彌補邊境關閉兩年帶來的損失。」她稱該國學生和打工度假人數現在才剛剛恢復到疫情前的水平。

惟她一直在密切關注新西蘭的淨移民人數。她說：「重要的是，我們要保持平衡，讓我們需要的技能進入新西蘭，同時保護我們的邊境，減少移民剝削的風險。」

她已要求取閱淨移民數據的細目，以了解進入該國的簽證類型的構成，並就短、長期可行的選擇提出建議，例如發放的工作簽證的數量，以確保在勞動力市場緊縮的情況下為本國民眾提供就業機會。