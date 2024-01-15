西方已現烏克蘭疲勞症　分析：基輔只有兩條路可走

烏克蘭戰爭爆發已近兩年，西方國家普遍出現了「烏克蘭疲勞症」。



安邦智庫100+高端討論群組的地緣戰略專家白山指出，現在烏克蘭戰爭幾乎已經從所有的西方媒體上消失了，無論是報紙、電視還是雜誌，沒有人在意這一場遠比巴以衝突更為激烈血腥的戰爭。可能澤連斯基對此也是有點泄氣吧，他自己的講話頻率也在下降。過去的澤連斯基，以每天發表電報頻道的講話而著稱，現在澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）講話的頻率已經大為下降，只是偶爾出現。

在美國，總統大選和特朗普（Donald Trump）的炒作及哈以戰爭，吸引了不少美國人的注意力。所以，現在美國幾乎沒有人再關心烏克蘭。歐洲人則是完全不關心烏克蘭的形勢，除了「開會」之外，歐洲不打算為烏克蘭再做什麼事情了。

現在的烏克蘭只有兩條路，第一條路是自力更生，並且能夠成功。第二條路是設法將戰火引導到歐洲，讓歐洲人面臨直接的威脅。現在的情況實際是歐洲人在逼迫烏克蘭，而不是俄羅斯在逼迫烏克蘭。歐洲人的態度其實很清楚，就是沒有錢，沒有武器。

烏克蘭到了這一步，澤連斯基也要承擔責任，他誤判形勢，關鍵時刻，他在美國亂擺譜，自以為是的冒充世界領袖，胡亂指責美國國會議員，失去了爭取國會支持的最後機會。這些問題綜合到一起，構成了烏克蘭現在的困難局面。

現階段俄烏的戰略和戰術水平 不及二戰時的德國

在俄烏戰場上，交戰的雙方都曾因各種原因錯失了諸多取得戰場優勢的機會。白山就此指出，俄羅斯與烏克蘭在戰場上表現出來的技戰術水平，迄今還不及二戰時的德國軍隊。二戰中德國的失敗是以美國為主的西方國家用資源堆積壓死的，德國人是拼消耗輸掉世界大戰的。二戰中的俄羅斯軍隊雖然贏得了戰爭的勝利，但主要依靠的是數量優勢，包括兵器數量以及人力資源的數量。

無論是蘇聯人，還是俄羅斯人，都沒有繼承理論優勢，沒有因為二戰發展出真正有效的戰略戰術。也正是因為這個原因，後來的蘇聯還必須依靠核武器來解決問題，這也充分證明了俄羅斯人在軍事理論上的失敗。

基輔戰略目標：一個殘疾的俄羅斯？

現在的俄羅斯比當年的蘇聯差得更遠。他們煮了一鍋半生不熟的飯，部分是美國的，部分是蘇聯的，哪個都沒有弄通、弄好。所以在烏克蘭戰場上，俄軍重新回到了拼數量優勢的路數。烏克蘭的情況與俄羅斯一樣，他們也沒有搞懂現代化的戰略戰術。所以，他們在防守的時候，採用簡單的游擊戰術。

不過到了進攻的時候，雖然西方提供了大量的裝備，但他們發起進攻的方式和規劃，簡直一塌糊塗。這暴露出烏克蘭軍隊會防守，不會進攻的特點。這個問題歸根結底是軍事理論陳舊造成的缺陷。預計烏克蘭在半獨裁統治之下，再動員50萬人，爭取可以再堅持2-3年時間。基本戰略目標是將俄羅斯的中青年男性消滅一百萬人，再造成兩百萬人的殘疾。這種情況下的俄羅斯，即便以資源優勢贏得勝利，也將會是一個徹底殘疾的俄羅斯。