賴清德與澤連斯基、內塔尼亞胡齊名　這是台灣想要的「殊榮」？

2024台灣總統大選前夕，全球最大的政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group），1月8日發布《2024主要風險報告》，其中將民進黨候選人賴清德，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky，又譯澤倫斯基）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，又譯納坦雅胡）並列為「美國的危險朋友」（America’s dangerous friends），很有可能把美國拖入擴大的衝突之中。



2024台灣總統大選專頁：賴清德、柯文哲、侯友宜 中美角力下三角戰

戰爭與和平的選擇從未淡去

事實上，在「戰爭與和平」逐漸從台灣五花八門的選戰花邊新聞中淡去，但是外界對台海危機的警告聲音，卻是與日俱增。先是葛來儀（Bonnie Glaser）等三位華府智庫學者在《外交事務》（Foreign Affairs）發表聯名文章，提醒台灣切莫讓北京看不到和平統一的希望。接着是曾封台灣為「地表上最危險地方」的《經濟學人》，又於1月4日發文稱2024大選是台灣戰爭與和平的選擇，要讓北京相信台灣問題仍有靠政治解決的可能。再者是1月5日美國智庫外交關係協會（CFR）發布報告，連續四年將美國恐被捲入台海危機，列為「第一級風險」。

這些來自西方的警告聲音，固然是從其自身利益出發，但它們清楚地傳達給台灣社會一件事情：台海危機的升級或降温，將取決於2024年台灣大選的結果，而包括美國在內的西方世界，並不樂見自身捲入這場與崛起中國的戰爭之中。

歐亞集團總裁伊恩·布雷默（Ian Bremmer）2023年4月曾表態：「台灣在經濟上絕大多數，與中國大陸綁在一起，並且依賴中國大陸，這點不會改變，所以我認為接受這個現實，意味着如果你是台灣，你適合維持現狀。」（VCG）

歐亞集團的報告相當值得正在最後掙扎要投給哪位候選人的台灣選民一讀，其描繪出了世界地緣政治的基本輪廓。首先是美國大選加速其內部分化，其次是好戰的以色列將導致中東瀕臨崩潰，再次是俄烏戰爭時至今日，「事實上的分裂」將成為現實，且烏克蘭有可能最早在明（2025）年輸掉這場戰爭。

在這三個地緣政治衝突點勾勒出來的面貌中，看似與台灣無關，實則與台灣息息相關。要知道，以色列在中東衝撞出來的亂局，表面上是雖是右翼領導人內塔尼亞胡的決策，但背後倘若沒有美國的支持，內塔尼亞胡政府也不敢如此肆無忌憚。而四分五裂的烏克蘭更不用說了，美國無視承諾多次進行北約東擴，又以其傀儡澤連斯基向外挑釁、對內動員，一再拒絕任何停戰的契機。

真正的破壞王即將登上舞台

台灣的蔡英文政府已經有澤連斯基和內塔尼亞胡的影子，為了遂行「抗中保台」，從而一面倒「親美」，配合美國將台灣打造為對抗中國的「武器庫」。然而，真正的「破壞王」還在後面摩拳擦掌、虎視眈眈，那就是很有可能在1月13日大選投票日勝出的賴清德。

2024台灣大選，民進黨總統候選人賴清德（左）與副總統候選人蕭美琴（右）1月9日出席民進黨選前國際記者會。（賴清德競選辦公室提供）

歐亞集團從「親美」的角度出發，把賴清德與澤連斯基、內塔尼亞胡並列為「美國的危險朋友」。報告中指出，儘管拜登（Joe Biden）政府多次申明將保衛台灣免受中國攻擊，但事實上還是維持着「戰略模糊」，不想與北京在台灣問題上產生衝突。

歐亞集團認為，在此前提下，最需要提防的對象就是賴清德及其搭檔蕭美琴，因為兩人在北京眼中都是「台獨」的支持者，台海現狀很有可能被打破。就算拜登反對賴清德走向法理獨立，但由台灣問題而來的內政壓力還是會令美國替台灣遊走在獨立邊緣做出象徵性的背書。這將引起北京前所未有的軍事反應，拜登政府的處境可能會危及中美關係緩和，並面臨危險的升級循環。

在歐亞集團看來，「領導人」的角色至關重要，就算烏克蘭、以色列和台灣還會是美國的主要盟友，可是賴清德跟澤連斯基、內塔尼亞胡一樣，他們對自身利益的追求，將進一步使得華府陷入日益嚴重的衝突之中。

歐亞集團報告指出，賴清德（中）與烏克蘭總統澤連斯基、以色列總理內塔尼亞胡三人為「美國的危險朋友」。（賴清德競選辦公室提供）

賴清德的「真心話大冒險」

長期在國際舞台尋求「高光時刻」的台灣，以如此形式出現的全球權威性的報告之中，台灣人還會對此感到獲得「殊榮」嗎？民進黨陣營肯定會避談這份報告，或者是只提美國將台灣視為盟友的部分，甚至輕描淡寫地說美國有多麼重視台灣云云。但這套話術就跟虛無縹緲的「中國介選」一樣，是執政黨拚命餵食給台灣人民的精神鴉片。

賴清德在競選期間的各種「真心話大冒險」，諸如他可以走進白宮、不要懷疑美國、「中華民國（憲法）」帶來災難等等，都是他作為一個極度偏執的「台獨」意識形態者之真情流露。但一系列的表態已讓採行台獨「寄生」中華民國路線的蔡英文嚇出一身冷汗，還得勞駕這位即將卸任的領導人，透過元旦談話替賴清德「擦屁股」。

問題在於，賴清德是比蔡英文往「台獨」再邁前一大步的「危險人物」。他真心想做的事情，就是利用中華民國與《中華民國憲法》脱鈎，進而完成中華民國的「台獨化」。所以賴清德的發言人趙怡翔可以臉不紅氣不喘地對《德國之聲》表示，「台灣人已無法接受『和平統一』」──這段話細思極恐，不就意味着賴清德可以為了「拒統」與「台獨」，與北京「不惜一戰」！

2024年1月1日蔡英文（右）發表任內最後一次元旦談話，賴清德（左）站在其身旁。（台灣總統府）

台灣人，你為什麼不生氣！

內塔尼亞胡之所以在中東地區胡作非為，不過就是仗着美國的軍事政治力量支持，聯合國每每要為巴以停火協議表決時，美國都扮演了投下否決票的角色。而令烏克蘭陷入四分五裂處境的澤連斯基，不也正是因為美國將之包裝為「抗俄英雄」，拚命對之洗腦「備戰才能避戰」，結果美國躲得遠遠的，烏克蘭人民最後以流離失所證明備戰只會引戰。

賴清德與澤連斯基、內塔尼亞胡有着高度的相似性，身旁有一位美國派來的「監軍」蕭美琴，在意識形態上更是對自己抱持着睥睨一切的莫名高傲。如果「抗中保台」興奮劑吃過頭的台灣選民，真的把這樣一位政客送入總統府，當他沒有了蔡英文的掣肘，又自恃於美國在背後撐腰，其桀驁不馴的心理偏執，哪天真的拆掉《中華民國憲法》的「一中」防護衣，親手點燃兩岸的戰爭引信，不只跨過美國為台灣畫下的紅線，還迫使北京動用《反分裂國家法》。別說毫無可能，看看歐亞集團的報告，就知道連西方人對賴都怕得要死。

然而，在大選前的關鍵時刻，真的該感到憂慮甚至氣憤的，不該是西方這些既拱火又害怕的虛偽者，而是在台灣土地上安身立命的人們：和平之島、祥和之海，憑什麼要被一位把戰爭當兒戲的領導人給一夕摧毀？台灣一向重視「國際眼光」，當老外都把賴清德與澤連斯基、內塔尼亞胡齊名了，台海真要被搞到火藥庫爆炸才甘願嗎？「台灣人，你為什麼不生氣」！