暴風雪襲美國中西部　黑利取消艾奧瓦州黨團會議競選活動

美國中西部大片地區遭到暴風雪襲擊，民眾生活大受影響，星期五（1月12日）全美取消或推遲的航班多達7600班。



美國國家氣象局發布的警報說，暴風雪在星期五吹襲中西部北方多數地區，帶來大雪和時速高達96公里的強風，預計將持續一天。

路透社引述駐馬里蘭州學院公園天氣預報中心的氣象學家泰勒（Zack Taylor）說：「這個風暴系統絕對是危險的。」氣象局呼籲民眾非必要切勿出門，並說芝加哥一些道路的能見度不到800米。

泰勒警告，在艾奧瓦州出行存在凍傷和體温過低的風險，預計，州內大部分地區的氣温將降至零華氏度（零下18攝氏度）以下，州首府得梅因的最低氣温為零下18華氏度（零下28攝氏度）。

在艾奧瓦州，共和黨總統參選人前大使、南卡羅來納州州長黑利（Nikki Haley）取消了原定於星期五舉行的所有三場競選活動，這是今年美國大選前，兩黨逐州推選總統候選人的頭幾場會議。

惡劣天氣給美國商業、航空、教育以及競選等領域的活動帶來嚴重影響。密歇根州有13萬3000多戶家庭和企業斷電。據追蹤網站PowerOutage.us稱，伊利諾伊、德克薩斯、威斯康星、阿肯色和田納西等五個州發生了16萬次停電。西弗吉尼亞、俄亥俄和賓夕凡尼亞州都大範圍停電。

美國前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）2023年12月6日出席共和黨第四場初選辯論（Reuters）

中國新聞社引述《紐約時報》的報道稱，12日，隨着來自北極地區的冷空氣向南推進，美國中部平原及中西部廣大地區的氣温驟降，部分地區降雪可能在30厘米以上。

13日至14日，冷空氣預計將抵達美國南部。15日，墨西哥灣沿岸多地氣温或將創新低。密西西比州緊急事務管理部門敦促居民做好應對冰凍、寒冷天氣和長期停電的準備。路易斯安那州州長蘭德里12日宣布該州進入緊急狀態，以應對惡劣天氣。

本文獲《聯合早報》授權轉載

