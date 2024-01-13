日本人「最愛迴轉壽司店」調查　壽司郎居首　季軍在香港也有分店

日媒1月13日稱，日本LINE雅虎（LY Corporation）旗下智能手機專用調查平台LINE研究的「最愛迴轉壽司連鎖店」調查結果顯示，最受歡迎的是總部位於大阪府的壽司郎。



日本網站Otona answer於13日指，這項「最愛迴轉壽司連鎖店」調查於2023年11月1日至6日在網上進行，訪問5,260名15至64歲的日本通訊應用程式LINE的用戶。

報道指，受訪者的「最愛迴轉壽司連鎖店」是壽司郎，得票率為22.9%。有35.1%受訪者指壽司郎「食材好吃」，33.9%受訪者說壽司郎「價格便宜」，24.6%受訪者稱壽司郎「食材種類豐富」。

壽司郎：圖為2023年6月8日，日本壽司郎在Facebook發布的食物照片。（日本壽司郎Facebook）

在調查中排第二位的是藏壽司（日本名稱無添くら寿司），得票率為19.8%。有31.1%受訪者指這間店「價格便宜」，22.1%受訪者指藏壽司「食材種類豐富」，21.9%受訪者稱藏壽司「輪候時間短、可以提前預約」。

排第三位的是はま壽司（HAMASUSHI），得票率為17.1%。有44.6%受訪者指這店「價格便宜」，30.1%受訪者說這店「食材好吃」，22.4%受訪者指這店「食材種類豐富」。

壽司郎與はま壽司均在香港設有分店。