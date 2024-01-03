日本地震｜瘋傳恐怖「海嘯抵達」片 極速猛打上岸 網民以為快鏡
撰文：ETtoday
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日本元旦下午4時發生7.6能登半島地震，造成石川縣災情嚴重。
有一名男子向媒體投稿，稱地震後約1小時，他在震央附近的志賀町監視器畫面拍攝到「海嘯抵達」，原本平靜的水面突然一波波巨浪打入，短短35秒引起網友討論，驚呼:「這不是快轉吧？」
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網友1日將影片曝光，《日本放送協會》（NHK）報導，男子從固定在港口附近房屋上的監視器擷取影片。
短短35秒的影片中，可見海嘯一波波從外沖來，下午5時40分，原本平靜的水面掀起波浪，猛打上岸，造成停泊的小船劇烈晃動。
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男子稱，他住的地方附近長輩較多，在強震後立即撤離該處，前往地勢較高的地方，後來返回檢查家中固定監視器時，發現海嘯的畫面，他們都很擔心供水被切斷。
影片在X平台引發熱烈討論，許多網友感嘆「311大地震的恐懼又浮現到我腦海裡」、「這不是快轉吧？」、「好可怕」。
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