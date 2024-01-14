受疫情影響　新西蘭前總理阿德恩終舉行遲來的婚禮

新西蘭前總理阿德恩（Jacinda Ardern）在任職期間就冠病疫情落實了防疫措施，她本身的婚禮也因此延後。她與伴侶終於在星期六（1月13日）舉行了婚禮。



路透社報道，43歲的阿德恩和47歲的蓋福德（Clarke Gayford）於2019年5月訂婚，計劃在2022年初結婚，但結婚典禮因阿德恩落實嚴厲的防疫措施而取消。這項措施使新西蘭得以保持低染疫死亡率。

阿德恩在2017年至2023年1月擔任總理期間，成為左傾政治人物和女性領導力的全球偶像。她是全球兩名在任內生子的國家領袖之一，還曾經帶着女兒出席聯合國會議。

新西蘭前總理阿德恩原定在2022年初與蓋福德（Clarke Gayford）拉埋天窗，但婚禮卻因為疫情而推遲近兩年才舉行。（Felicity Jean Photography/Handout via REUTERS）

阿德恩的發言人透過電子郵件發布消息說，婚禮於新西蘭北島東岸霍克灣（Hawke’s Bay）的Craggy Range酒莊舉行，那裏在首都惠靈頓以北約310公里。

官方照片顯示，面帶微笑的阿德恩身穿白色掛頸露背婚紗，蓋福德一身黑色西裝。新西蘭新聞網站Stuff報道，兩人是在約50至75名賓客見證下共結連理。

《新西蘭先驅報》（New Zealand Herald）報道，賓客中包括當年接替阿德恩出任總理的希普金斯（Chris Hipkins），希普金斯現為反對派領袖。

本文獲《聯合早報》授權轉載

