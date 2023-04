新西蘭前總理阿德恩將擔任哈佛大學研究員

新西蘭前總理阿德恩(Jacinda Ardern)將接受美國哈佛大學提供的三項研究獎學金,擔任研究員。



路透社報道,阿德恩星期三(4月26日)發聲明說:「能夠加入哈佛大學成為研究員,我感到非常謙卑,這不僅讓我有機會與他人分享我的經驗,還能讓我有機會學習。」

哈佛大學則發聲明稱,阿德恩已被任命為哈佛大學甘迺迪學院的雙重研究員,同時也將在伯克曼·克萊因中心(Berkman Klein Centre)擔任研究員。

阿德恩隨後在社交媒體上補充說,伯克曼·克萊因中心的獎學金不僅是與該中心研究社區合作的機會,也是應對圍繞生成人工智能工具發展挑戰的機會。

今年1月,阿德恩突然宣布辭職,而請辭的理由是「已沒有足夠的精力」(no longer has enough in the tank)繼續領導國家,也不會在議會中尋求連任。

阿德恩曾指出,她將繼續作為「基督城號召」(Christchurch Call)無償特使,執行反極端主義任務。2019年3月15日,新西蘭基督城發生回教堂致命恐怖襲擊。阿德恩後來成立了「基督城號召」,這是一個全球倡議,旨在匯集世界各國和科技公司聯手打擊極端主義。

阿德恩還將加入由英國威廉王儲設立的「為地球奮鬥獎」(Earthshot Prize)的董事會;該獎項是為獎勵對環境有貢獻的人。

阿德恩於2017年出任總理時年僅37歲,是新西蘭史上第三位女總理,也是1856年以來最年輕的總理。

本文獲《聯合早報》授權轉載