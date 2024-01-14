以巴戰爭100日　加沙居民悲嘆「如100年」　5大數字了解衝突慘況

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）的戰爭自2023年10月7日爆發後，至今踏入100天，以色列尚有逾百名人質在加沙未獲釋，另一邊廂加沙地帶滿目瘡痍，有當地居民形容，這100天感覺就像100年。



自哈馬斯2023年10月7日攻入以色列擄走多名人質後，以軍大舉進攻加沙追擊哈馬斯份子，兩方激烈戰鬥，雖然中途一度達成暫時停火協議，交換人質，但僅持續7天，這場戰爭至今仍未看到終點。

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在戰爭期間失去家園的居民多不勝數，加沙居民薩阿達特（Abdul Aziz Saadat）便逃到南部城市拉法（Rafah），他向法媒講述「感覺就像是100年」，他談到在寒冬之中，許多家庭只能在臨時帳篷避寒，「有些人住在學校裏，有些人睡在街上、地板上，有些人躺在長凳上。」

另有同樣流離失所的居民表示「我們失去了希望…… 我們一個月只洗一次澡，疾病已經到處傳播。」

隨着戰爭接近100天，全球多地如英國倫敦、馬來西亞吉隆坡、南非約翰內斯堡、約旦安曼、美國華盛頓特區等在1月12日、13日出現反戰集會，要求停火。另一邊廂，以色列民眾也發起示威，要求哈馬斯釋放人質。

美媒統計的一些數字，可反映這場戰爭的規模與殘酷程度：

總死亡人數：約2.5萬人（其中加沙地帶的巴勒斯坦人佔約2.37萬人，以色列人佔約1300人，另有約347人是在約旦河西岸的巴勒斯坦人）

傷者人數：約7.6萬人（其中加沙地帶的巴勒斯坦人佔約6萬人，另有約4000人是在約旦河西岸的巴勒斯坦人，其餘約1.2萬人為以色列人）

被迫撤離居民數字：約205萬人（其中加沙佔約180萬人，以色列約24.9萬人，約旦河西岸約1,208人）

加沙建築損毀/倒塌比例：45%至56%

兩方發射武器數字：合共達到約4.3萬枚（其中約2.9萬枚為攻向加沙的炸彈、彈藥和炮彈，另約1.4萬枚為攻向以色列的火箭彈）

這些傷亡數字仍然持續增加，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）1月13日表明，以色列會繼續在加沙地帶的軍事行動，直至取得完全勝利。