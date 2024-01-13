展望2024中東・二︱從以巴衝突到紅海危機：這是新時代的中東裂痕
從2023年走向2024年，中東的和解與衝突都與一個國家相關：伊朗。
首先是和解。2023年3月，沙特伊朗在北京宣布復交，這個動作對兩國而言意義不同：對沙特來說，是被動接受了伊朗擴張的既成事實；對伊朗而言，則是確認了「阿拉伯之春」十年博弈的地緣勝利。因此兩國確定復交後，中東就出現了一系列局勢變動：沙特逐步緩和與敘利亞的互動，也進一步推動也門的停火談判，因為這兩大地帶基本上都已被伊朗滲入，無心戀戰的沙特也不想再作糾纏，只能忍痛斷尾求生、認賠殺出，換取和平發展「2030願景」（Saudi Vision 2030）的空間與時間。
接著便是衝突。如前所述，「阿拉伯之春」引爆的三大內戰已經進入僵持，且涉及沙伊鬥爭的部分已難再有熱度，照此發展，中東應該有望迎來和平的2024年，卻沒想到會因伊朗與以色列再起波瀾：德黑蘭調動了陳年的以巴衝突結構，利用哈馬斯閃擊以色列，打斷了沙以建交進程。之後隨著以色列進攻加沙、血流漂杵，伊朗又在紅海、敘利亞、黎巴嫩、伊拉克製造了緊張局勢，讓伊斯蘭革命衛隊（IRGC）與作為自己附庸的胡塞武裝（Houthi Movement）、黎巴嫩真主黨、親伊朗民兵頻繁行動，升高了區域對抗。
這段期間，一點風吹草動都會牽引「中東戰爭」的相關討論。例如1月3日IRGC指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）逝世4周年紀念儀式上，伊朗發生導致91人死亡的爆炸案，「伊斯蘭國」雖在隔日宣布負責，但因伊朗一度宣稱是美國、以色列犯案，讓不少分析擔憂「美伊戰爭」即將打響。
往復之間，一個新時代的中東裂痕展露無遺：以色列與阿拉伯國家的鬥爭結構已經式微，阿拉伯國家即便沒有全面對以建交，卻也不願再因以巴衝突大動干戈；取而代之的，是以伊朗為核心的反美、反以聯盟，正與以色列、美國及其地區盟友進行博弈，還調動了不少阿拉伯武裝團體，例如胡塞武裝、哈馬斯。而這種調動能量的積累，很大程度就是伊朗持續擴張、沙特也被迫接受的結果。
簡單來說，新的中東裂痕與筆者前一篇觀察提到的「大和解」互為表裡：以沙特為首的阿拉伯國家降低了圍堵伊朗的力道，土耳其也與伊朗在敘北形成共存，缺乏制衡的伊朗因此更有餘裕操作區域衝突，成為中東反美又反以的活躍角色。在這個過程中，伊朗取代了阿拉伯國家，躍升為巴勒斯坦反抗事業的實質代言人，也毫無疑問成為所謂「阿拉伯之春」的最大贏家。
「抵抗軸心」的成形
綜觀2024當下伊朗在中東的地緣布局，「抵抗軸心」（Axis of Resistance）是貫穿一切的核心。
這個戰略可以概括為：伊朗在「輸出革命」的整體規劃下，於中東各大地緣熱點培育代理人，構築屏障伊朗的戰略緩衝帶，同時包圍潛在的地緣對手，例如沙特、以色列。而這個布局的初始推動與執行，便是仰仗前面提到的紀念儀式主角：蘇萊曼尼。
1989年哈梅內伊（Ali Khamenei）成為伊朗最高領袖後，聖城旅（Quds Force）開始承接「輸出革命」的戰略任務，因此蘇萊曼尼在1998年接任聖城旅指揮官時，首先就與黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉（Hassan Nasrallah）加強了合作，將真主黨打造為「什葉新月」的北線前鋒，對以色列北境形成包圍，這是蘇萊曼尼形塑「抵抗軸心」的第一步。
第二步則是利用伊拉克戰爭（2003-2011）。為阻止伊拉克淪為美國進攻伊朗的前線基地，蘇萊曼尼扶持了「馬赫迪軍」（Mahdi Army）等親伊朗民兵，這些組織與革命衛隊、真主黨長期合作，在美國一手製造的伊拉克亂局中，成功為伊朗打出一片江山；與此同時，伊朗也同步強化了與哈馬斯的互動，除提供大筆資金軍備外，還接待庇護哈馬斯幹部，例如哈梅內伊就曾多次接見哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）。而從結果來看，蘇萊曼尼成功利用了美國入侵伊拉克的機會之窗，讓伊朗勢力大舉滲入伊拉克，也進一步攏絡了加沙的哈馬斯。
第三步則是利用「阿拉伯之春」的十年亂局。首先是2011年爆發的敘利亞內戰，伊朗為支持阿薩德（Bashar al-Assad）政權、強化對敘利亞的控制，在敘利亞組建了多個什葉派民兵，甚至直接將革命衛隊派遣到敘利亞境內；接著是2014年爆發的「伊斯蘭國」危機，伊朗藉機強化了在伊拉克的部署，並且開始協調「抵抗軸心」的跨國作戰；再來是被「阿拉伯之春」引爆的也門內戰，伊朗大力支持胡塞武裝，在沙特南境埋下不安火種，也擁有了干擾紅海水道的能力。
基本上2020年1月蘇萊曼尼遇刺時，「抵抗軸心」已在中東多地完成部署，既為伊朗開闢了戰略縱深，也讓德黑蘭在中東擁有至少6個戰略棋子：黎巴嫩真主黨、加沙的哈馬斯與巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織、也門的胡塞武裝、伊拉克的親伊朗民兵、敘利亞的親伊朗民兵。整體來說，不僅完成了針對以色列的2條北方戰線，也對沙特形成了南北包圍。
之後蘇萊曼尼的副手加尼（Esmail Qaani）接手聖城旅，便開始強化前述6個戰略棋子的相互協調，這點從以巴衝突的變化便可窺見端倪。在2008年「鑄鉛行動」（Operations Cast Lead）、2012年「防禦支柱行動」（Operations Pillar of Defense）、2014年「保護邊緣行動」（Operations Protective Edge）期間，黎巴嫩、敘利亞的親伊朗武裝只是零星發射了幾枚火箭；但2021年「城牆守護者行動」（Operation Guardian of the Walls）期間，不僅加尼親自訪問了革命衛隊替哈馬斯、真主黨設立的聯合行動室，視察雙方的情報共享與後勤合作，黎巴嫩、敘利亞的親伊朗武裝也在衝突期間持續發射火箭彈，並在邊境製造緊張，以色列甚至一度擊落從敘利亞、伊拉克發射的無人機，協作烈度明顯高於此前行動。
2023年10月哈馬斯閃擊以色列後，伊朗更是動員了在黎巴嫩、伊拉克、敘利亞、也門的親伊朗武裝，力道與2021年相比更加驚人：黎巴嫩真主黨幾乎每天都有動作，伊拉克、敘利亞的親伊朗武裝也對當地美軍進行攻擊，也門的胡塞武裝則首次頻繁向以色列發射導彈和無人機，並且攻擊國際水域的商船。與2021年胡塞僅向哈馬斯提攻口頭支持相比，這次的伊朗明顯展演了更強大的反以、反美攻勢。
整體來說，蘇萊曼尼創立了「抵抗軸心」的架構，加尼則將各棋子整合成為統一戰線，並通過2023年到2024年的衝突展演，打破了以色列「所向披靡」的軍事神話。
一場沒有終點的戰爭
但如果因此推論，伊朗即將入場與以色列對決，恐怕又會流於失真。因為伊朗對以色列的戰略目標，至今仍是騷擾包圍大於徹底壓制，即便哈馬斯這次確實在以軍攻勢下損失慘重，以色列也向黎巴嫩、敘利亞、伊拉克的親伊朗武裝進行回擊，伊朗仍會考慮對美、對以交戰的整體風險，不會貿然宣戰。
而這種「克制」也不是第一次出現。早在2020年蘇萊曼尼遇刺身亡時，伊朗的「誓言報復」便只停留在襲擊伊拉克美軍基地；正如這次爆炸不論真相為何、是何方所為，將罪責歸咎於美國、以色列的伊朗，都沒有因此憤而宣戰，而是選擇調動親伊朗武裝繼續生事。
眼下以色列正在加沙大開殺戒，擺出了不滅哈馬斯誓不還朝的姿態，伊朗有一定機率要面臨喪失哈馬斯的結局。但平心而論，從伊朗的戰略布局來看，能襲擊以色列的棋子也不只哈馬斯一個。
其中，加沙走廊當然是針對以色列的重要引擎，也是哈梅內伊所謂「抵抗軸心的軸心」。在這個地方，德黑蘭能調動哈馬斯、伊斯蘭聖戰組織進行鬥爭，對以色列進行施壓、製造安全干擾，從而提升以色列的安全成本。以2023年為例，10月哈馬斯閃擊前，5月伊斯蘭聖戰組織就曾與以色列爆發衝突，以軍的空襲雖讓前者損失慘重，卻不能阻止伊斯蘭聖戰組織從加沙發射1,100枚火箭彈和迫擊砲彈，以軍也因此被迫啟動「大衛投石索」（David's Sling）防空系統，是近年來的首次。
約旦河西岸則是針對以色列的新戰線。這裡不僅相對靠近耶路撒冷、特拉維夫、海法等大城和軍事經濟中心，也有大量猶太定居者與超過兩百萬巴勒斯坦人，為伊朗開闢新戰線提供了可用資源。近2年來，獅穴（Lions' Den）、傑寧旅（Jenin Brigade）、巴拉塔旅（Balata Brigade）等武裝團體紛紛崛起，吸引許多對巴勒斯坦民族權力機構不滿的年輕人，伊朗雖沒有直接支持這些團體，卻能通過哈馬斯、伊斯蘭聖戰組織提供協助，等於實質獲取了新戰略棋子，進一步掏空了巴勒斯坦民族權力機構的威望。因此這次以色列進攻加沙期間，約旦河西岸也出現不少武裝活動，目的就是干擾以軍攻勢。
黎巴嫩南部則是伊朗針對以色列的軍事重鎮，並以黎巴嫩真主黨為中心。真主黨擁有豐富的軍事能力和前線經驗，曾參與2006年的以色列―黎巴嫩戰爭、敘利亞內戰，是伊朗包圍以色列的關鍵勁旅。而除了黎巴嫩南部，真主黨也負責戈蘭高地一帶的部隊管理，這些部隊主要由黎巴嫩真主黨、敘利亞民兵組成，是針對以色列的東部和東北部前線。
此外，伊拉克的親伊朗民兵、也門的胡塞武裝雖不與以色列直接接壤，卻也能在有需要時發揮作用：伊拉克的真主黨旅（Kata'ib Hezbollah）、努賈巴運動（The Nujaba Movement）不僅能襲擊美軍基地，也能被部署至戈蘭前線；也門胡塞武裝則與黎巴嫩真主黨有聯繫，向北可被部署至黎南，向南則可襲擊國際水域、干擾紅海水道。
整體來說，加沙走廊當然是伊朗針對以色列的重要板塊，只是即便沒有哈馬斯，德黑蘭仍能多線包圍以色列；但如果為了保住哈馬斯，而貿然對以色列宣戰，伊朗就勢必要面臨美軍壓境的風險。因此對伊朗來說，最好的做法還是保持耐心、持續騷擾以色列，而非孤注一擲直接決戰。
展望2024年，不論以色列能否達到徹底消滅哈馬斯的戰略目標，加沙的戰火恐怕還會持續一段時間，這也就意味伊朗不會停下在各板塊的騷擾動作。在這個過程中，全面大戰的爆發機率雖然不高，卻會對外交場域造成影響，例如以色列與沙特乃至其他阿拉伯國家的關係正常化進程、伊朗與美國的核協議談判等，都必然因這場衝突而延宕。最後，不論加沙戰爭會以什麼方式結束，伊朗「反抗軸心」與美國、以色列的戰略裂痕都將因此加深，就算哈馬斯真被以色列殲滅，其他忠於德黑蘭的武裝單位也不會停下對以色列的包圍。
到頭來，以阿衝突的結構已經式微，但伊朗與以色列、美國的新時代裂痕，正在中東大地上延展。對各方來說，這都是一場沒有終點的戰爭。